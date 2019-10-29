Власник Louis Vuitton запропонував 14,5 мільярда доларів за ювелірного гіганта Tiffany

Найбільший французький виробник предметів розкоші, холдинг LVMH, зробив пропозицію про поглинання міжнародної компанії Tiffany.

Обидві компанії підтвердили, що відповідна пропозиція надійшла до ради директорів Tiffany. LVMH запропонувала викупити пакет ювелірної компанії за ціною 120 доларів за акцію, таким чином оцінивши вартість угоди в 14,5 млрд доларів, передає "Економічна правда".

Факт пропозиції й ціну підтвердили обидві компанії. LVMH в лаконічному прес-релізі заявила, що вела попередні переговори з Tiffany. Ювелірна компанія підтвердила, отримання "односторонньої пропозиції, яка ні до чого не зобов’язує".

Рада директорів ретельно оцінює її, але переговори зараз не йдуть, додали в компанії.

Запропонована за акції Tiffany сума приблизно на 30% вища, ніж їх котирування на вечір 25 жовтня. Після новин про пропозицію акції ювелірної компанії піднялися в ціні на 31%.

Міжнародній групі компаній LVMH належать 75 брендів, серед яких Louis Vuitton, Hennesy, Christian Dior, Givenchy, Bulgari, Kenzo, Tag Heuer, Dom Perignon і Moet & Chandon. Власник і президент групи Бернар Арно - найбагатша людина Франції.

Якщо угода відбудеться, то вона буде найбільшою в історії групи. Зараз найбільша угода LVMH - це придбання бренду Bulgari за 5,2 млрд доларів в 2011 році. Але деякі аналітики вважають, що запропонована LVMH ціна занижена.

Флагманський магазин Tiffany знаходиться на П'ятій авеню в Нью-Йорку, по сусідству зі Trump Tower. Компанія була заснована в 1837 році ювеліром Чарльзом Тіффані і прославилася після виходу фільму 1961-го року "Сніданок у Тіффані" за новелою Трумана Капоте з Одрі Хепберн у головній ролі.

Попит на бренди LVMH в останні роки стабільний, чого не можна сказати про продукцію Tiffany - в першому кварталі нинішнього року глобальний прибуток компанії знизився на 3%, а "війна тарифів" між США та Китаєм може вдарити по позиціях компанії ще сильніше.

Також Tiffany страждає від того, що китайські покупці стали менше витрачати в її магазинах.

Загалом у LVMH понад 4590 магазинів у всьому світі і 156 тисяч співробітників. У Tiffany - 4 тисячі співробітників і 300 магазинів.

Нагадаємо, що 75 французьких брендів від Dior до Remy Martin закликають споживачів не купувати підробну продукцію.