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На 42-му році життя помер художній керівник Louis Vuitton Вірджил Абло

Причиною смерті Абло стала ангіосаркома, з якою він боровся упродовж останніх років
Художній керівник напряму чоловічого одягу бренду Louis Vuitton Вірджил Абло помер від раку. Йому був 41 рік.
На 42-му році життя помер художній керівник Louis Vuitton Вірджил Абло Вірджил Абло Фото: Wikimedia Commons

Про це повідомила сторінка Louis Vuitton в Instagram, пише Громадське.

Очільник бренду Бернар Арно висловив свої співчуття всім людям, які цінували Абло. "Вірджил був не просто геніальним дизайнером і візіонером, а й людиною з гарною душею та великою мудрістю. Вся команда LVMH сумує разом зі мною в цей момент", - йдеться у заяві Арно.

Причиною смерті Абло стала ангіосаркома, з якою він боровся упродовж останніх років. Це злоякісне новоутворення клітин ендотелію.

Вірджил Абло народився у 1980 році у сім'ї емігрантів з Гани. У 2009 році Абло стажувався в італійському будинку моди Fendi, потрапивши в одну команду з репером Каньє Вестом. 

У 2011 році Вест призначив Абло на посаду артдиректора для свого спільного альбому з Jay-Z. А вже у 2013 році Абло заснував свій перший будинок моди - Off-White.

У березні 2018 року його призначили художнім директором чоловічої лінії одягу бренду Louis Vuitton. Абло став першою темношкірою людиною на цій посаді. У тому ж році журнал Time включив його у список ста найвпливовіших людей у світі.

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29 11 2021 14:39
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