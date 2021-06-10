Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Кліматичні активісти перервали показ мод Louis Vuitton у Парижі

Протестувальницю схопили охоронці і вивели з місця проведення заходу
Демонстранти перервали показ мод Louis Vuitton у Парижі у вівторок, пройшовши по подіуму з банером із засудженням впливу надмірного споживання на довкілля.
Кліматичні активісти перервали показ мод Louis Vuitton у Парижі Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Несучи банер  "надмірне споживання = вимирання", жінка, що представляє групи Amis de la Terre France, Youth for Climate та Extinction Rebellion, пройшла тим самим шляхом, що й моделі, викликавши ажіотаж у аудиторії.

У першому ряду зірки французького кіно Кетрін Деньов та Ізабель Юппер майже не здригнулися, а деякі представники клану Арно, що сиділи поруч із виконавчим директором LVMH та головою компанії Бернаром Арно, перезирнулися.

Протестувальницю схопили охоронці і вивели з місця проведення заходу.

Фото: Європейська правда

Ще одного протестувальника з банером охорона перехопила на початку подіуму.

Акція кліматичних активістів не зупинила дефіле моделей подіумом і сам показ мод.

Amis de la Terre France заявила, що націлена на бренди, що належать LVMH, щоб зосередити увагу на проблемі надмірного споживання.

"LVMH є світовим лідером розкоші і несе відповідальність, коли йдеться про тенденції, які спонукають текстильну промисловість постійно поновлювати колекції швидше і виробляти більше", - заявила представниця групи Алма Дюфур.

Читайте також: 15 європейських країн створили нову природоохоронну зону в Атлантиці

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 10 2021 10:46
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.