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Louis Vuitton купив один з найбільших у світі необроблених алмазів

"Ніхто не очікував, що ми зробимо акцент на ювелірних виробах вищого класу. Я думаю, це пожвавить індустрію", - зауважив Берк
Французький будинок моди Louis Vuitton купив один з найбільших у світі необроблених алмазів.
Louis Vuitton купив один з найбільших у світі необроблених алмазів Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на президента Louis Vuitton Майкла Берка, повідомляє "Громадське".

За словами Берка, Louis Vuitton розіб'є алмаз на дрібні частинки й зробить з нього діаманти.

"Ніхто не очікував, що ми зробимо акцент на ювелірних виробах вищого класу. Я думаю, це пожвавить індустрію", - зауважив Берк.

Алмаз масою 1758 карат видобула канадська гірничодобувна компанія Lucara Diamond у квітні 2019 року в Ботсвані. Він отримав назву «Севело», що в перекладі з мови сетсвана означає «рідкісна знахідка».

Фото: Twitter Lucara Diamond Corp

"Севело" - другий найбільший алмаз в історії та на сьогодні найбільший необроблений алмаз у світі.

Суму угоди в Louis Vuitton не розкривають. Проте колишній президент Антверпенської алмазної біржі Марсель Прувер припускає, що камінь може коштувати близько 50 мільйонів доларів.

Зазначимо, що найбільший алмаз в історії - "Куллінан" - був знайдений у Південній Африці в 1905 році. Його розділили на понад 100 діамантів, найбільші з яких прикрасили коштовності британської королівської сім'ї.

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16 01 2020 15:15
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