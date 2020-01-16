Louis Vuitton купив один з найбільших у світі необроблених алмазів
Про це повідомляє The New York Times з посиланням на президента Louis Vuitton Майкла Берка, повідомляє "Громадське".
За словами Берка, Louis Vuitton розіб'є алмаз на дрібні частинки й зробить з нього діаманти.
"Ніхто не очікував, що ми зробимо акцент на ювелірних виробах вищого класу. Я думаю, це пожвавить індустрію", - зауважив Берк.
Алмаз масою 1758 карат видобула канадська гірничодобувна компанія Lucara Diamond у квітні 2019 року в Ботсвані. Він отримав назву «Севело», що в перекладі з мови сетсвана означає «рідкісна знахідка».
Фото: Twitter Lucara Diamond Corp
"Севело" - другий найбільший алмаз в історії та на сьогодні найбільший необроблений алмаз у світі.
Суму угоди в Louis Vuitton не розкривають. Проте колишній президент Антверпенської алмазної біржі Марсель Прувер припускає, що камінь може коштувати близько 50 мільйонів доларів.
Зазначимо, що найбільший алмаз в історії - "Куллінан" - був знайдений у Південній Африці в 1905 році. Його розділили на понад 100 діамантів, найбільші з яких прикрасили коштовності британської королівської сім'ї.
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