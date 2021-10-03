Луческу: "Вільярреал" особливо сильний саме в Європі

11 березня футболісти київського "Динамо" зіграють на НСК "Олімпійський" перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти іспанського "Вільярреала".

Сьогодні на навчально-тренувальній базі "Динамо" в Кончі-Заспі відбулася пресконференція Мірчі Луческу. Головний тренер киян, зокрема, відзначив силу іспанського клубу, який добре виступає в євротурнірах, передає Укрінформ.

"Про тренера "​​Вільярреала" Унаї Емері можу сказати, що він завжди скрупульозно аналізує тактику, відмінно аналізує суперника. "Вільярреал" сильний саме в Європі, оскільки йому важко здивувати своєю грою іспанські клуби. За останні три роки команда провела дуже багато єврокубкових матчів, дійшла до чвертьфіналу Ліги Європи, де поступилася "Валенсії". Ця команда сформована із біль досвідчених гравців, ніж наша. У її складі є кілька футболістів віком за 30 років. Є в команді й форвард Жерар Морено, який за своїм рівнем відповідає статусу зірки топ-чемпіонату. А фізику та швидкість "Вільярреалу" забезпечують молоді талановиті гравці... У нас немає пріоритетів - чемпіонат чи Ліга Європи. Найважливіше - перемога у найближчій грі", - заявив Луческу.

Він також розповів про ситуацію із травмованими футболістами "Динамо".

"Вербич, можливо, повернеться до гри наприкінці квітня, Бурда, Белуце вибули надовго. Попов, сподіваюся, через три-чотири дні повернеться до загальної групи. Сьогоднішнє тренування покаже, чи зможе завтра грати Циганков. Гармаш вже у загальній групі, але він дуже багато пропустив, і нині підтягує свої фізичні кондиції. Не допомагають в цьому плані кліматичні умови, оскільки футбольні поля нині не найкращої якості", - зазначив головний тренер динамівців.

Поєдинок "Динамо" - "Вільярреал" розпочнеться в четвер о 19.55.

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