Лукашенко оцінив втрати від забрудненої російської нафти в сотні мільйонів доларів

За його словами, Путін "розуміє, що треба збиток компенсувати"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що втрати країни від забрудненої російської нафти становлять сотні мільйонів доларів і очікує від РФ компенсації.

"Ми недоотримали певний прибуток, валютну виручку, транзит - ми величезні гроші втратили. Це сотні мільйонів доларів. Журналісти часто цю суму називають, вона недалека від істини", - сказав Лукашенко, інформує агентство "Белта".

Він пояснив, що остаточна сума збитку наразі невідома "але очевидно, що (вона - ред.) буде дуже велика". За його словами, компенсацію втрат він не обговорював з президентом Росії. Однак, за словами Лукашенка, Путін "розуміє, що треба збиток компенсувати".

"Він публічно визнав, що це величезний збиток. Який? Фахівці порахують. Думаю, росіяни не повинні це оскаржувати. Що, ми з росіянами підемо судитися з цього питання? Думаю, ми розберемося, хто кому що винен", - підсумував президент Білорусі.

Читайте також: Російську нафту забруднили навмисне, щоб приховати розкрадання на $15 тисяч

Нагадаємо, що 25 квітня Україна призупинила транзит російської нафти через Білорусь.

2 травня Білорусь почала отримувати незабруднену нафту з Росії трубопроводом "Дружба". У новій партії нафти не виявили домішок хлорорганічних сполук.