Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Лукашенко оцінив втрати від забрудненої російської нафти в сотні мільйонів доларів

За його словами, Путін "розуміє, що треба збиток компенсувати"
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що втрати країни від забрудненої російської нафти становлять сотні мільйонів доларів і очікує від РФ компенсації.
Лукашенко оцінив втрати від забрудненої російської нафти в сотні мільйонів доларів Олександр Лукашенко, Володимир Путін. Фото: AFP

"Ми недоотримали певний прибуток, валютну виручку, транзит - ми величезні гроші втратили. Це сотні мільйонів доларів. Журналісти часто цю суму називають, вона недалека від істини", - сказав Лукашенко, інформує агентство "Белта".

Він пояснив, що остаточна сума збитку наразі невідома "але очевидно, що (вона - ред.) буде дуже велика". За його словами, компенсацію втрат він не обговорював з президентом Росії. Однак, за словами Лукашенка, Путін "розуміє, що треба збиток компенсувати".

"Він публічно визнав, що це величезний збиток. Який? Фахівці порахують. Думаю, росіяни не повинні це оскаржувати. Що, ми з росіянами підемо судитися з цього питання? Думаю, ми розберемося, хто кому що винен", - підсумував президент Білорусі.

Читайте також: Російську нафту забруднили навмисне, щоб приховати розкрадання на $15 тисяч

Нагадаємо, що 25 квітня Україна призупинила транзит російської нафти через Білорусь.

2 травня Білорусь почала отримувати незабруднену нафту з Росії трубопроводом "Дружба". У новій партії нафти не виявили домішок хлорорганічних сполук.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 05 2019 17:06
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ua.gifts. Майстерня подарунків від ветерана АТО

Ua.gifts. Майстерня подарунків від ветерана АТО

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.