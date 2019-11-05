Лукашенко оцінив втрати від забрудненої російської нафти в сотні мільйонів доларів
"Ми недоотримали певний прибуток, валютну виручку, транзит - ми величезні гроші втратили. Це сотні мільйонів доларів. Журналісти часто цю суму називають, вона недалека від істини", - сказав Лукашенко, інформує агентство "Белта".
Він пояснив, що остаточна сума збитку наразі невідома "але очевидно, що (вона - ред.) буде дуже велика". За його словами, компенсацію втрат він не обговорював з президентом Росії. Однак, за словами Лукашенка, Путін "розуміє, що треба збиток компенсувати".
"Він публічно визнав, що це величезний збиток. Який? Фахівці порахують. Думаю, росіяни не повинні це оскаржувати. Що, ми з росіянами підемо судитися з цього питання? Думаю, ми розберемося, хто кому що винен", - підсумував президент Білорусі.
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Нагадаємо, що 25 квітня Україна призупинила транзит російської нафти через Білорусь.
2 травня Білорусь почала отримувати незабруднену нафту з Росії трубопроводом "Дружба". У новій партії нафти не виявили домішок хлорорганічних сполук.
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