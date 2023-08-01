лукашенко планує залишити "вагнерівців" в білоруській армії

олександр лукашенко хоче активніше створювати контрактну армію в білорусі, відштовхуючись від "вагнерівців".

Президент бр висловив бажання залишити в країні найманців російської ПВК "Вагнер", аби прискорити створення контрактної армії.

Про це повідомила прес-служба лукашенка.

Лукашенко заявив, що якісь підрозділи ПВК "Вагнер" перейшли до російської регулярної армії, а хтось "працює" в Африці, а певна частина залишиться в білорусі.

"Це була моя ініціатива, і я не шкодую. Я хочу залишити цих хлопців у збройних силах нашої країни. І, вже відштовхуючись від них, активніше створювати контрактну армію", – заявив Лукашенко.

Він додав, що воювати білорусь не має наміру.

"До війни ми не прагнемо, і думаю, що все буде нормально. Якщо противник бачитиме, що ми відповімо і що вони зазнають непоправних втрат, неприйнятних для них, вони ніколи не нападуть", – підсумував білоруський диктатор.