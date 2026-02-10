лукашенко заявляє про початок виробництва снарядів для артилерії і "Градів"

лукашенко заявив, що країна розпочинає створення власних виробничих потужностей для випуску боєприпасів.

білорусь збільшує виробництво боєприпасів. Зокрема, йдеться про 152-мм артилерійські снаряди, боєприпаси для реактивних систем залпового вогню типу "Град", а також постріли для гранатометів.

Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

За словами лукашенка, ключову роль у війні проти України і надалі відіграють "звичайні" засоби ураження, передусім артилерія. Тож боєприпасів потрібно багато.

"Як і раніше, під час війни в Україні ми бачимо, що велику роль відіграють звичайні засоби озброєння – артилерія, 152-міліметрові боєприпаси до неї, а також дуже ефективно себе зарекомендували установки "Град"" , – заявив лукашенко.

При цьому у разі зриву строків запуску виробництва лукашенко у своїй манері пригрозив підлеглим відповідальністю.