Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

лукашенко заявляє про початок виробництва снарядів для артилерії і "Градів"

10 лютого 2026, 16:53
лукашенко заявляє про початок виробництва снарядів для артилерії і
лукашенко заявив, що країна розпочинає створення власних виробничих потужностей для випуску боєприпасів.

білорусь збільшує виробництво боєприпасів. Зокрема, йдеться про 152-мм артилерійські снаряди, боєприпаси для реактивних систем залпового вогню типу "Град", а також постріли для гранатометів.

Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

За словами лукашенка, ключову роль у війні проти України і надалі відіграють "звичайні" засоби ураження, передусім артилерія. Тож боєприпасів потрібно багато. 
 
"Як і раніше, під час війни в Україні ми бачимо, що велику роль відіграють звичайні засоби озброєння – артилерія, 152-міліметрові боєприпаси до неї, а також дуже ефективно себе зарекомендували установки "Град"" , – заявив лукашенко.
 
При цьому у разі зриву строків запуску виробництва лукашенко у своїй манері пригрозив підлеглим відповідальністю.
Лукашенковійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Політика
План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Переклад iPress – 10 лютого 2026, 14:13
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 23:38
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Політика
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 15:20
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Політика
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 12:00
Тиждень брехні Трампа. Як
Політика
Тиждень брехні Трампа. Як "гуманітарна пауза" стала прикриттям масованих ударів росії по Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 лютого 2026, 23:01
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Cуспільство
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 16:49
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Політика
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 12:58
Трамп хоче
Політика
Трамп хоче "націоналізувати" вибори. Штати попереджають про федеральне втручання
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 23:51
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється