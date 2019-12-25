Лукашенко: Україна сама спровокувала Росію на агресію
Про це Лукашенко сказав в інтерв'ю «Эхо Москвы», передає "Громадське".
«Україна в якійсь мірі підставилась. Росіян почали душити, мова там і інше — ну, питань, яких не має бути в Україні. Хай там як не було, я не виправдовую зараз Росію. Я не дорікаю Україні. Але хай там як не було, Україна хоч і маленький, але дала привід для цього зіткнення», — сказав Лукашенко.
Також він розповів в інтерв’ю, що українці не змогли відповісти йому на питання, як вони відстоювали Крим.
«Я їх питаю, ви мене не душіть, ви мені скажіть, як ви обороняли Крим? Як ви його захищали? Скільки там українців загинуло за цю святу українську, як вони кажуть, землю?», — підсумував президент Білорусі.
Нагадаємо, що Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ніхто не збирається здавати незалежність країни і ні про яке злиття з Росією не йдеться.
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