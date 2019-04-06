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Лутковська замінить Геращенко в українській делегації ТКГ в Мінську

"Я була на нараді президента України і голови делегації України у Тристоронній контактній групі президента Кучми і, власне, відповідатиму за гуманітарні питання"
Екс-уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська відповідатиме за гуманітарні питання у Тристоронній контактній групі у Мінську.
Лутковська замінить Геращенко в українській делегації ТКГ в Мінську Валерія Лутковська. Фото: minprom.ua

"Я була на нараді президента України і голови делегації України у Тристоронній контактній групі президента Кучми і, власне, відповідатиму за гуманітарні питання", - сказала Лутковська, повідомляє "Громадське".

Раніше за гуманітарні питання у Тристоронній контактній групі відповідала перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

Валерія Лутковська з 24 квітня 2012 по 28 квітня 2017 обіймала посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Нині вона програмна директорка Українського інституту з прав людини.

Нагадаємо, що перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко подала у відставку з посади уповноваженого Президента України з питань мирного врегулювання конфлікту в Донецькій і Луганській областях.

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04 06 2019 09:38
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