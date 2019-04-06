Лутковська замінить Геращенко в українській делегації ТКГ в Мінську
"Я була на нараді президента України і голови делегації України у Тристоронній контактній групі президента Кучми і, власне, відповідатиму за гуманітарні питання", - сказала Лутковська, повідомляє "Громадське".
Раніше за гуманітарні питання у Тристоронній контактній групі відповідала перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.
Валерія Лутковська з 24 квітня 2012 по 28 квітня 2017 обіймала посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
Нині вона програмна директорка Українського інституту з прав людини.
Нагадаємо, що перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко подала у відставку з посади уповноваженого Президента України з питань мирного врегулювання конфлікту в Донецькій і Луганській областях.
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