Луценко не захотів показати "список недоторканих" від Йованович

"Генеральний прокурор Юрій Луценко не тільки відмовляється розголошувати список "недоторканних", але і не робив нічого, щоб зупинити втручання в свою роботу"

Генпрокурор Юрій Луценко не звертався до жодних правоохоронних органів щодо так званого "списку недоторканих", який йому начебто передала посло США в Україні Марі Йованович.

"Якщо ви пам'ятаєте в середині минулого місяця Генеральний прокурор Юрій Луценко дав гучне інтерв'ю американському каналу HillTV, в якому звинуватив посла США в Україні в тому, що вона нібито диктувала йому список осіб, яких не потрібно переслідувати", - написав нардеп Мустафа Найєм, оприлюднивши відповідь Луценка на його запит, інформує УП.

Найєм відправив Луценку запит з вимогою оприлюднити цей список.

"Генеральний прокурор Юрій Луценко не тільки відмовляється розголошувати список "недоторканних", але і не робив нічого, щоб зупинити втручання в свою роботу. Хоча, згідно із законами України, він був зобов'язаний звернутися в правоохоронні органи із заявою про злочин, передати слідчим всі наявні у нього докази і як Генеральний прокурор домогтися належного розслідування, а потім в законному порядку домогтися видворення посла з країни", - написав Найєм.

Нардеп вважає, що Луценко "або не рахував будь-які дії посла США втручанням в свою роботу або загрозу своїй незалежності", або ввів всіх в оману.

Також Луценко заявив, що посол США в Україні Марі Йованович під час їх першої зустрічі довірила йому список осіб, проти яких не можна вести розслідування.

"Ніхто в цій країні - ні наш президент, ні наш парламент, ні наш посол - не завадить мені розслідувати, чи мав місце злочин", - сказав він.

У Держдепартаменті США назвали твердження Луценка "відвертою вигадкою" і звинуватили генпрокурора в спробі підірвати репутацію посла Марі Йованович.