Луценко не захотів показати "список недоторканих" від Йованович
"Якщо ви пам'ятаєте в середині минулого місяця Генеральний прокурор Юрій Луценко дав гучне інтерв'ю американському каналу HillTV, в якому звинуватив посла США в Україні в тому, що вона нібито диктувала йому список осіб, яких не потрібно переслідувати", - написав нардеп Мустафа Найєм, оприлюднивши відповідь Луценка на його запит, інформує УП.
Найєм відправив Луценку запит з вимогою оприлюднити цей список.
"Генеральний прокурор Юрій Луценко не тільки відмовляється розголошувати список "недоторканних", але і не робив нічого, щоб зупинити втручання в свою роботу. Хоча, згідно із законами України, він був зобов'язаний звернутися в правоохоронні органи із заявою про злочин, передати слідчим всі наявні у нього докази і як Генеральний прокурор домогтися належного розслідування, а потім в законному порядку домогтися видворення посла з країни", - написав Найєм.
Нардеп вважає, що Луценко "або не рахував будь-які дії посла США втручанням в свою роботу або загрозу своїй незалежності", або ввів всіх в оману.
Також Луценко заявив, що посол США в Україні Марі Йованович під час їх першої зустрічі довірила йому список осіб, проти яких не можна вести розслідування.
"Ніхто в цій країні - ні наш президент, ні наш парламент, ні наш посол - не завадить мені розслідувати, чи мав місце злочин", - сказав він.
У Держдепартаменті США назвали твердження Луценка "відвертою вигадкою" і звинуватили генпрокурора в спробі підірвати репутацію посла Марі Йованович.
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