Львівський бронетанковий завод достроково виконав держоборонзамовлення на 2019 рік
"Львівський бронетанковий завод завчасу впорався з ремонтом партії танків Т-72 і в терміни, передбачені початковим контрактом, виконав ремонт ще трьох одиниць такої бронетехніки. Цього року державне оборонне замовлення підприємством виконано", - йдеться в повідомленні, передає LB.ua.
Львівський бронетанковий завод може здійснювати поточний ремонт і відновлення танків Т-72, броньованих ремонтно-евакуаційних машин БРМ-1, інженерних машин розгородження ІМР-2 і броньованих машин розмінування БМР-1. Фахівці заводу також здійснюють ремонт танкових двигунів, прицілів 1А-40 і комплектуючих до танків Т-72.
На заводі також можуть виробляти бронетранспортери "Дозор-Б" і повністю броньовану модернізовану пожежну машину ГПМ-54-01.
Нагадаємо, що З 2009 року на транспортному заводі імені Малишева у Харкові для Збройних сил України збудували всього один танк.
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