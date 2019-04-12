Львівський бронетанковий завод достроково виконав держоборонзамовлення на 2019 рік

Завод завчасу впорався з ремонтом партії танків Т-72 і вчасно полагодив ще три одиниці такої бронетехніки

Державне підприємство "Львівський бронетанковий завод", що входить у державний концерн "Укроборонпром", виконало державне оборонне замовлення на 2019 рік.

"Львівський бронетанковий завод завчасу впорався з ремонтом партії танків Т-72 і в терміни, передбачені початковим контрактом, виконав ремонт ще трьох одиниць такої бронетехніки. Цього року державне оборонне замовлення підприємством виконано", - йдеться в повідомленні, передає LB.ua.

Львівський бронетанковий завод може здійснювати поточний ремонт і відновлення танків Т-72, броньованих ремонтно-евакуаційних машин БРМ-1, інженерних машин розгородження ІМР-2 і броньованих машин розмінування БМР-1. Фахівці заводу також здійснюють ремонт танкових двигунів, прицілів 1А-40 і комплектуючих до танків Т-72.

На заводі також можуть виробляти бронетранспортери "Дозор-Б" і повністю броньовану модернізовану пожежну машину ГПМ-54-01.

Нагадаємо, що З 2009 року на транспортному заводі імені Малишева у Харкові для Збройних сил України збудували всього один танк.