В українських бригадах діють понад 100 танкових батальйонів – Зеленський

В українських бойових бригадах уже діє понад 100 танкових батальйонів.

Голова української держави зазначив, що хоробрість і влучність українських воїнів-танкістів, вогнева міць і маневреність танків мають значення для захисту українських позицій і знищення окупантів та їхніх укріплень.

"Загалом у наших бойових бригадах діють понад 100 танкових батальйонів, і це все досвідчені підрозділи - значуща танкова сила Європи. Воїни, якими ми пишаємося. Досвід, якого Україна готова навчати наших партнерів", - наголосив президент.

Він уточнив, що нагородив найкращих українських танкістів, які проявили себе в захисті української держави і позицій.