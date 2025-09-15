Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
В українських бригадах діють понад 100 танкових батальйонів – Зеленський

15 вересня 2025, 17:31
В українських бригадах діють понад 100 танкових батальйонів – Зеленський
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Зазвичай танковий батальйон включає 30-40 танків; підрозділи забезпечення - зв'язок, ремонт, постачання, розвідка, медслужба.
В українських бойових бригадах уже діє понад 100 танкових батальйонів. 
 
Про це у Facebook повідомив президент України Володимир Зеленський.
 
Голова української держави зазначив, що хоробрість і влучність українських воїнів-танкістів, вогнева міць і маневреність танків мають значення для захисту українських позицій і знищення окупантів та їхніх укріплень.
 
"Загалом у наших бойових бригадах діють понад 100 танкових батальйонів, і це все досвідчені підрозділи - значуща танкова сила Європи. Воїни, якими ми пишаємося. Досвід, якого Україна готова навчати наших партнерів", - наголосив президент.
 
Він уточнив, що нагородив найкращих українських танкістів, які проявили себе в захисті української держави і позицій.

 

танкивійна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

