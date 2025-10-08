Чехія може передати Україні 30 модернізованих танків T-72M4CZ

Однак рішення має ухвалити уряд за рекомендацією Генштабу.

Начальник Генерального штабу Чехії генерал Карел Ржегка заявив, що рекомендуватиме уряду передати Україні 30 модернізованих танків T-72M4CZ. Їхній ремонт наразі завершує державне оборонне підприємство VOP CZ.

У Міністерстві оборони Чехії зазначили, що модернізація танків T-72M4CZ була запланована ще до початку повномасштабної війни росії проти України. Спочатку техніку планували використовувати тимчасово і до моменту закупівлі нових бойових машин.

Однак нині чеська армія вже має на озброєнні танки Leopard 2A4, а також готується до закупівлі сучасніших Leopard 2A8.

У зв’язку з цим генерал Ржегка заявив, що доцільним кроком буде передача відремонтованих T-72M4CZ Україні.

"Щоб кошти, вкладені в модернізацію, не були витрачені даремно, і відповідно до інтересів нашої безпеки, я маю намір рекомендувати уряду передати ці танки в дар Україні", - наголосив він.

