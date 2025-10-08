Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Чехія може передати Україні 30 модернізованих танків T-72M4CZ

08 жовтня 2025, 18:08
Чехія може передати Україні 30 модернізованих танків T-72M4CZ
Фото: АFР
Однак рішення має ухвалити уряд за рекомендацією Генштабу.

Начальник Генерального штабу Чехії генерал Карел Ржегка заявив, що рекомендуватиме уряду передати Україні 30 модернізованих танків T-72M4CZ. Їхній ремонт наразі завершує державне оборонне підприємство VOP CZ.

Про це повідомляє радіо Prague International.

У Міністерстві оборони Чехії зазначили, що модернізація танків T-72M4CZ була запланована ще до початку повномасштабної війни росії проти України. Спочатку техніку планували використовувати тимчасово і до моменту закупівлі нових бойових машин.

Однак нині чеська армія вже має на озброєнні танки Leopard 2A4, а також готується до закупівлі сучасніших Leopard 2A8.

У зв’язку з цим генерал Ржегка заявив, що доцільним кроком буде передача відремонтованих T-72M4CZ Україні.

"Щоб кошти, вкладені в модернізацію, не були витрачені даремно, і відповідно до інтересів нашої безпеки, я маю намір рекомендувати уряду передати ці танки в дар Україні", - наголосив він.

Крім того, ми писали, що у Єврокомісії не очікують проблем із постачанням снарядів Україні через перемогу Бабіша в Чехії

 
Чехіятанки

Останні матеріали

Фашизм крокує Америкою? Трамп шукає привід, щоб запровадити воєнний стан, а його радник готує ґрунт для репресій проти незгодних
Політика
Фашизм крокує Америкою? Трамп шукає привід, щоб запровадити воєнний стан, а його радник готує ґрунт для репресій проти незгодних
Переклад iPress – 08 жовтня 2025, 13:07
Фінансові репресії кремля? Порожні погрози путіна – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Фінансові репресії кремля? Порожні погрози путіна – Тімоті Еш
Переклад iPress – 08 жовтня 2025, 11:03
Франція переживає політичні потрясіння. Макрон опинився в скрутному становищі – New York Times
Політика
Франція переживає політичні потрясіння. Макрон опинився в скрутному становищі – New York Times
Переклад iPress – 08 жовтня 2025, 08:23
Підсумки тижня. Глибокі удари завдають шкоди путіну і росії – Мік Раян
Політика
Підсумки тижня. Глибокі удари завдають шкоди путіну і росії – Мік Раян
Переклад iPress – 07 жовтня 2025, 16:14
Чехія правішає, але не стає Угорщиною. Перемога ANO без авторитарного реваншу – Ян Махачек
Політика
Чехія правішає, але не стає Угорщиною. Перемога ANO без авторитарного реваншу – Ян Махачек
Переклад iPress – 07 жовтня 2025, 12:33
Велика війна малих систем. Дрони, РЕБ і дальні удари замість значних проривів – Дональд Гілл
Cуспільство
Велика війна малих систем. Дрони, РЕБ і дальні удари замість значних проривів – Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 22:01
Політика
"Томагавк" загрожує режиму путіна. Найглибші страхи росії надто помітні в медіапросторі – Джулія Девіс
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 16:56
Пасивність ЄС щодо росії б'є по самому Євросоюзу.
Політика
Пасивність ЄС щодо росії б'є по самому Євросоюзу. "Тіньовий флот" рф продовжує скидати нафту в моря Європи – Politico
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 12:36
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється