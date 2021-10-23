НОВИНИДля подолання коронавірусу в Україні немає іншого шляху, аніж вакцинація переважної більшості населення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ляшко пояснив, чому пункти COVID-вакцинації будуть виводити з лікарень
Країни європейського регіону, які розпочали вакцинацію, за чотири з половиною - п'ять місяців дійшли до порогу 70%. Це 70% свідомого населення, яке робить свідомий вибір
Фото: РБК-УКРАЇНА
Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
"Країни європейського регіону, які розпочали вакцинацію, за чотири з половиною - п'ять місяців дійшли до порогу 70%. Це 70% свідомого населення, яке робить свідомий вибір. Далі вже розпочинається втручання держави для того, щоб збільшити кількість вакцинованих серед тих 30%, які чи бояться, чи мають певні антивакцинальні настрої... Альтернативи наразі немає. Ми повинні досягнути цієї цифри для того, щоб як Велика Британія, Данія або скандинавські країни потихеньку знімати карантинні обмеження", - розповів Ляшко.
Він додав, що зараз пункти щеплень виводять з лікарень, аби зменшити контакти інфікованих зі здоровими людьми. За словами міністра, так робить увесь світ, до того ж вакцинація має здійснюватися в тих місцях, де це найзручніше для людей.
Як повідомлялося, за 21 жовтня в Україні виявили 23 785 нових випадків COVID-19, померли 614 інфікованих. Це найвищі показники з початку епідемії.
Водночас в Україні було проведено рекордну кількість щеплень за добу - майже 270 тисяч.
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23 10 2021 12:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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