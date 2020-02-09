Лихоманка, сухий кашель і утруднене дихання: названо рейтинг симптомів COVID-19
Про це Ляшко заявив на брифінгу, передає РБК - Україна.
За його словами, симптоми можуть бути сильно виражені, так і ні - захворювання може протікати без симптомів.
"Ми маємо три головні симптоми, які визнані центрами по контролю за захворюваністю - це лихоманка (підвищення температури), сухий кашель і утруднення дихання", - сказав Ляшко.
Також він зазначив, що Всесвітня організація охорони здоров'я зробила рейтинг симптомів на основі проведених аналізів:
- гарячка спостерігається у 88% всіх хворих;
- сухий кашель (67%);
- слабкість (38%);
- утруднення дихання (18%);
- біль в горлі (13%);
- головний біль (13%);
- біль у м'язах, відчуття холоду, нудота і блювота (5-10%).
Також симптомами є нежить, діарея, кашель з кров'ю. Специфічними симптомами, які майже відразу вказують на захворювання коронавірусом, є втрата відчуття смаку і запаху.
Нагадаємо, що 2 вересня в Україні 125 798 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2656 летальних, 58 817 пацієнтів одужали.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 9 липня
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 8 липня
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 7 липня
- Як дивитися новини про COVID - 19
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських