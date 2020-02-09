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Лихоманка, сухий кашель і утруднене дихання: названо рейтинг симптомів COVID-19

Специфічними симптомами, які майже відразу вказують на захворювання коронавірусом, є втрата відчуття смаку і запаху
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав рейтинг симптомів при інфікуванні коронавірусом. Головними симптомами є лихоманка, сухий кашель і утруднене дихання.
Лихоманка, сухий кашель і утруднене дихання: названо рейтинг симптомів COVID-19 Фото: Віктор Ляшко / з вільних джерел

Про це Ляшко заявив на брифінгу, передає РБК - Україна.

За його словами, симптоми можуть бути сильно виражені, так і ні - захворювання може протікати без симптомів.

"Ми маємо три головні симптоми, які визнані центрами по контролю за захворюваністю - це лихоманка (підвищення температури), сухий кашель і утруднення дихання", - сказав Ляшко.

Також він зазначив, що Всесвітня організація охорони здоров'я зробила рейтинг симптомів на основі проведених аналізів:

  • гарячка спостерігається у 88% всіх хворих;
  • сухий кашель (67%);
  • слабкість (38%);
  • утруднення дихання (18%);
  • біль в горлі (13%);
  • головний біль (13%);
  • біль у м'язах, відчуття холоду, нудота і блювота (5-10%).

Також симптомами є нежить, діарея, кашель з кров'ю. Специфічними симптомами, які майже відразу вказують на захворювання коронавірусом, є втрата відчуття смаку і запаху.

Нагадаємо, що 2 вересня в Україні 125 798 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2656 летальних, 58 817 пацієнтів одужали.

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02 09 2020 12:20
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