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Людству може знадобитися щорічна ревакцинація від COVID – керівник Pfizer

Схоже, існує шанс, що це перетвориться на щорічну ревакцинацію
Генеральний директор компанії Pfizer Альберт Бурла висловив припущення, що людству доведеться звикнути до щорічної ревакцинації від COVID-19.
Людству може знадобитися щорічна ревакцинація від COVID – керівник Pfizer Фото: Global Look Press/Aurelien Morissard
Про це він сказав у вівторок під час виступу в вашингтонському аналітичному центрі "Атлантична рада", передає власний кореспондент Укрінформу.
 
"Схоже, існує шанс, що це перетвориться на щорічну ревакцинацію", - зауважив керівник американської фармацевтичної компанії.
 
У цьому зв’язку він погодився, що третя, бустерна, доза "дає дуже-дуже високий рівень захисту", який перевищує навіть максимальний рівень після двох перших щеплень. "Але питання в тому, скільки це триватиме. Ми знаємо, що через шість місяців після другої дози ми спостерігали зниження імунітету. Нам потрібно спостерігати впродовж шести-семи-восьми або навіть дев’яти місяців після введення бустерної дози",- зазначив Бурла.
 
За його словами, попередні оцінки свідчать, що після третьої дози імунітет залишатиметься сильним впродовж року. Але, додав він, остаточні результати наукових досліджень не завжди виправдовують очікування.
 
"Нам потрібно почекати й побачити. Однак імовірний сценарій – це щорічна ревакцинація", - зауважив Бурла.
 
Як повідомляв Укрінформ, станом на початок листопада компанії Pfizer і BioNTech сукупно забезпечили поставки понад двох мільярдів COVID-вакцин до 152 країн по всьому світу.
 
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10 11 2021 11:48
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