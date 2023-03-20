На підтримку діячів мистецтва України Міністерство культури Люксембургу виділило 1,3 мільйони гривень через Український культурний фонд.

Про це у своєму телеграмі написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Це результат нашої системної роботи з люксембурзькими колегами. Підтримка незалежних митців залишається нашим пріоритетом. Через війну внутрішнього фінансування недостатньо. Тому я на кожній зустрічі з міжнародними партнерами наголошую на тому, що підтримка наших культурних діячів усередині країни для нас надважлива та цінна", – йдеться у дописі.

Міністр зазначив, що виділені кошти спрямують на підтримку індивідуальних митців в межах грантової програми "Відновлення культурно-мистецької діяльності", а також висловив подяку міністерці культури Люксембургу Сен Тансон.