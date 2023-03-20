Люксембург виділив ₴1,3 мільйони для підтримки українських митців
Про це у своєму телеграмі написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
"Це результат нашої системної роботи з люксембурзькими колегами. Підтримка незалежних митців залишається нашим пріоритетом. Через війну внутрішнього фінансування недостатньо. Тому я на кожній зустрічі з міжнародними партнерами наголошую на тому, що підтримка наших культурних діячів усередині країни для нас надважлива та цінна", – йдеться у дописі.
Міністр зазначив, що виділені кошти спрямують на підтримку індивідуальних митців в межах грантової програми "Відновлення культурно-мистецької діяльності", а також висловив подяку міністерці культури Люксембургу Сен Тансон.Минулого тижня Люксембург відправив до України 14 бронеавтомобілів швидкої допомоги.