Магучіх вийшла у фінал молодіжної першості Європи в стрибках у висоту Жіночий фінал в стрибках у висоту відбудеться 10 липня

Лідерка світового сезону зі стрибків у висоту українка Ярослава Магучіх відібралася у фінал чемпіонату Європи з легкої атлетики серед молоді, який розпочався в Таллінні (Естонія).

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У кваліфікаційних змаганнях Магучіх вистачило вдалої спроби на позначці 1,82 метра, передає Укрінформ. Жіночий фінал в стрибках у висоту відбудеться 10 липня. До півфіналу в бігу на 400 метрів пробилися українці Олександр Погорілко (46,45 секунди) та Мар’яна Шостак (54,17). Першість континенту пройде до 11 липня. Нагадаємо, що українку Магучіх визнали найкращою молодою легкоатлеткою Європи

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