СПОРТ НОВИНИЛідерка світового сезону зі стрибків у висоту українка Ярослава Магучіх відібралася у фінал чемпіонату Європи з легкої атлетики серед молоді, який розпочався в Таллінні (Естонія).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Магучіх вийшла у фінал молодіжної першості Європи в стрибках у висоту
Жіночий фінал в стрибках у висоту відбудеться 10 липня
Фото: з вільних джерел
У кваліфікаційних змаганнях Магучіх вистачило вдалої спроби на позначці 1,82 метра, передає Укрінформ.
Жіночий фінал в стрибках у висоту відбудеться 10 липня.
До півфіналу в бігу на 400 метрів пробилися українці Олександр Погорілко (46,45 секунди) та Мар’яна Шостак (54,17).
Першість континенту пройде до 11 липня.
Нагадаємо, що українку Магучіх визнали найкращою молодою легкоатлеткою Європи
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