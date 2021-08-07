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Магучіх вийшла у фінал молодіжної першості Європи в стрибках у висоту

Жіночий фінал в стрибках у висоту відбудеться 10 липня
Лідерка світового сезону зі стрибків у висоту українка Ярослава Магучіх відібралася у фінал чемпіонату Європи з легкої атлетики серед молоді, який розпочався в Таллінні (Естонія).
Магучіх вийшла у фінал молодіжної першості Європи в стрибках у висоту Фото: з вільних джерел

У кваліфікаційних змаганнях Магучіх вистачило вдалої спроби на позначці 1,82 метра, передає Укрінформ.

Жіночий фінал в стрибках у висоту відбудеться 10 липня.

До півфіналу в бігу на 400 метрів пробилися українці Олександр Погорілко (46,45 секунди) та Мар’яна Шостак (54,17).

Першість континенту пройде до 11 липня.

Нагадаємо, що українку Магучіх визнали найкращою молодою легкоатлеткою Європи

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08 07 2021 16:52
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