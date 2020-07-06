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Макгрегор втретє оголосив про завершення кар’єри

Це вже втретє, коли Макгрегор оголошує про завершення спортивної кар'єри
Ірландець був чемпіоном світу з ММА у легкій та напівлегкій вазі.
Макгрегор втретє оголосив про завершення кар’єри Фото: з вільних джерел

Екс-чемпіон UFC у двох дивізіонах Конор Макгрегор в черговий раз оголосив, що завершив кар'єру. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter, зазначає "Укрінформ".

"Привіт хлопці. Я вирішив зав'язати з боями. Спасибі всім вам за ці дивовижні спогади. Це було круто", - написав Конор.

Це вже втретє, коли Макгрегор оголошує про завершення спортивної кар'єри. Раніше він оголошував про це в 2016 році, а також в 2019 році. Обидва рази він знову повертався.

Рішення можна назвати несподіваним, адже до цього президент UFC Дана Вайт висловлював надію, що ірландець поб'ється за титул з переможцем бою Нурмагомедов - Гетжі.

У своєму останньому бою Конор технічним нокаутом переміг Дональда Серроне в січні цього року, поєдинок тривав лише 40 секунд.

З 2008 року Макгрегор виступав в змішаних єдиноборствах у легкій та напівлегкій вазі. В обох дивізіонах він був чемпіоном світу.

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07 06 2020 11:32
ТЕГИ: спорт, ММА
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