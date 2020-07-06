Макгрегор втретє оголосив про завершення кар’єри
Екс-чемпіон UFC у двох дивізіонах Конор Макгрегор в черговий раз оголосив, що завершив кар'єру. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter, зазначає "Укрінформ".
"Привіт хлопці. Я вирішив зав'язати з боями. Спасибі всім вам за ці дивовижні спогади. Це було круто", - написав Конор.
Це вже втретє, коли Макгрегор оголошує про завершення спортивної кар'єри. Раніше він оголошував про це в 2016 році, а також в 2019 році. Обидва рази він знову повертався.
Рішення можна назвати несподіваним, адже до цього президент UFC Дана Вайт висловлював надію, що ірландець поб'ється за титул з переможцем бою Нурмагомедов - Гетжі.
У своєму останньому бою Конор технічним нокаутом переміг Дональда Серроне в січні цього року, поєдинок тривав лише 40 секунд.
З 2008 року Макгрегор виступав в змішаних єдиноборствах у легкій та напівлегкій вазі. В обох дивізіонах він був чемпіоном світу.
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