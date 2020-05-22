СПОРТ НОВИНИЗнаменитий американський боксер Евандер Голіфілд опублікував ролик своєї підготовки до повернення на ринг.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Володимир Кличко готує Голіфілда до повернення на ринг
На початку травня американець оголосив про повернення в бокс
Фото: з вільних джерел
У тренуваннях бере участь і український ексчемпіон світу Володимир Кличко, повідомляє 57-річний Голіфілд в Instagram, зазначає "Укрінформ".
На початку травня американець оголосив про повернення в бокс. Він боксуватиме на виставкових поєдинках у благодійних цілях.
Евандер Голіфілд на рубежі 80-90-х років був абсолютним чемпіоном світу у першій важкій та суперважкій вагових категоріях.
Читайте також: Літня Олімпіада в Токіо або буде 2021 року, або не буде взагалі
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
22 05 2020 14:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Світоліна вперше вийшла в чвертьфінал Вімблдону і встановила черговий рекорд
- ВІДЕО "Динамо" у кваліфікації Ліги Чемпіонів зіграло внічию у матчі зі "Славією", - ВІДЕО
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"
No articles