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Володимир Кличко готує Голіфілда до повернення на ринг

На початку травня американець оголосив про повернення в бокс
Знаменитий американський боксер Евандер Голіфілд опублікував ролик своєї підготовки до повернення на ринг.
Володимир Кличко готує Голіфілда до повернення на ринг Фото: з вільних джерел

У тренуваннях бере участь і український ексчемпіон світу Володимир Кличко, повідомляє 57-річний Голіфілд в Instagram, зазначає "Укрінформ".

На початку травня американець оголосив про повернення в бокс. Він боксуватиме на виставкових поєдинках у благодійних цілях.

Евандер Голіфілд на рубежі 80-90-х років був абсолютним чемпіоном світу у першій важкій та суперважкій вагових категоріях.

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22 05 2020 14:56
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