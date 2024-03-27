Макрон хоче керувати зовнішньою політикою Європи. Не всі з цим згодні – Bloomberg

Президент Франції Емманюель Макрон став провідним голосом щодо України і його яструбиний підхід розлютив деяких союзників, які обіцяють більше допомоги.

Про це пише агенство Bloomberg.

Макрон розізлив американських чиновників своїми заявами про можливу відправку іноземних військ в Україну, оскільки вони побоюються, що такий крок може призвести до зіткнення з росією.

За словами анонімного співрозмовника агентства, натяки Макрона були зроблені для того, щоб змусити путіна міркувати, але посадовці, знайомі з дискусіями в НАТО щодо України, кажуть, що ці слова могли мати протилежний ефект. Інші посадовці, які говорили з Bloomberg на умовах анонімності, сказали, що коментарі Макрона були також не дуже розумними з точки зору оперативної безпеки, оскільки, як зазначає агентство, кілька країн вже негласно розмістили певний контингент в Україні.

Джерело агентства розповіло, що деякі прем'єр-міністри країн ЄС очікують від Макрона лідерства, і багато хто вітає його жорстку позицію щодо росії. Водночас Bloomberg зазначає, що критики французького президента кажуть, що він більше говорить, ніж діє.

Агентство наводить приклад чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України в країнах за межами ЄС. Минулого місяця Макрон заявив, що підтримує чеську ініціативу, але Франція досі не оголосила про свій фінансовий внесок в неї.

Незважаючи на суперечки навколо висловлювань про можливе відправлення західних військ в Україну, Макрон відмовився відступити, наполягаючи на тому, що його заяви були добре продумані, але також підкресливши, що Франція не буде слідувати "логіці ескалації" у відносинах з москвою.

Вчора ми повідомляли, що у президента Франції Макрона є п'ять варіантів відправки військ в Україну.