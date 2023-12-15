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CУСПІЛЬСТВО

Марк Цукерберг і його апокаліптичне Гавайське ранчо – The Telegraph

15 грудня 2023, 21:59
Марк Цукерберг і його апокаліптичне Гавайське ранчо – The Telegraph
Фото: reuters.com
Згідно з проектними документами, які були переглянуті журналом WIRED, комплекс включатиме два особняки площею 57,000 квадратних футів, обладнані ліфтами, офісами, конференц-залами та великою кухнею.

Марк Цукерберг будує гавайський ранчо на $100 мільйонів Ранчо включає два особняки, 11 будинків на деревах та просторий підземний бункер За звітами, Марк Цукерберг будує гавайське ранчо на &100 мільйонів (£79 мільйонів) із розлогим підземним бункером та мережею будинків на деревах.

Про це повідомляє The Telegraph.

Майбутнє має займати майже 1,400 акрів землі на острові Кауаї, а його власником буде мільярдер з Facebook.

Екстравагантний ранчо Куолау Ранч буде включати понад десяток будівель, серед яких 30 спалень і 30 ванних кімнат. Також, в розташованій поруч лісовій зоні буде 11 будинків на деревах, об'єднаних між собою системою канатних мостів, щоб гості не повинні були спускатися, щоб переміщатися між ними.

Згідно з проектними документами, які були переглянуті журналом WIRED, комплекс включатиме два особняки площею 57,000 квадратних футів, обладнані ліфтами, офісами, конференц-залами та великою кухнею.

Ці будинки будуть пов'язані підземним тунелем, який веде до бункера площею 5,000 квадратних футів, де буде вітальня, технічне приміщення та аварійний вихід, доступний за допомогою стрижня. Згідно з повідомленнями, бункер також буде мати власне проживання, технічне приміщення та "вибухостійкі" бетонні та сталеві двері.

Двері на всій охоронній території матимуть кодові замки та звукоізоляцію, а бібліотека буде мати "сліпі" двері, які зливаються з рештою кімнати.

Як повідомив один з робітників журналу WIRED, на території буде камер "усюди", з будівельними планами для одного з будинків із більш ніж 20 камерами.

Самодостатній комплекс, за звітами, також включатиме бак для води розміром 55 на 18 футів, разом із системою насосів, та продовжить вирощування їжі на місці.

Також є плани щодо одного будинку, де буде розташована спортивна зала, басейни, сауна, гаряча ванна, басейн для занурення в холодну воду та тенісний корт.

Марк Цукерберг, засновник Facebook, 39 років, придбав гавайську землю в серії угод, що почалася в 2014 році, за загальною сумою 170 мільйонів доларів.

Вартість будівництва та дозволів, як повідомляється, складає приблизно 100 мільйонів доларів, що означає, що весь проект обійшовся приблизно в 270 мільйонів доларів, роблячи його однією з найдорожчих властивостей у світі.

Робітникам заборонено розголошувати інформацію згідно з угодами про нерозголошення, сказали кілька робітників, зокрема, деяких зняли з проекту за публікації в соціальних мережах.

Деякі з 78,000 мешканців острова не задоволені великим будівництвом.

Гоуп Каллай, яка живе на п'ятиакровому ділянці поруч з комплексом, стверджує, що 6-футова стіна навколо ранчо позбавила її та інших сусідів виду на океан під час прогулянок чи катання на велосипеді по території.

Марк Цукербергранчобункер

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