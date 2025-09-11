Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
The Times: путін керує росією з трьох однакових бункерів, щоб приховати своє місцеперебування

11 вересня 2025, 16:36
з вільних джерел
путін майже не користується мобільними телефонами і рідко виходить в інтернет.

російський диктатор владімір путін використовує щонайменше три ідентичні підземні бункери, щоб керувати країною та приховувати своє реальне місцеперебування навіть від чиновників і спецслужб.

Про це повідомляє The Times.

За даними ЦРУ, путін має три однакові конференц-зали в різних регіонах росії. Всі вони побудовані за ідентичним планом і відтворені до найдрібніших деталей.

У кожному з кабінетів стоїть лакований стіл з підставкою для олівців із гербом рф та десятьма гостро заточеними олівцями. Вікна відсутні, що унеможливлює визначення місцезнаходження за зовнішніми орієнтирами.

путін майже не користується мобільними телефонами і рідко виходить в інтернет. Натомість він проводить зустрічі через відеозв’язок за допомогою плоского монітора на спеціальному стенді. Комп’ютери в бункерах ізольовані від мережі, а дзвінки шифруються інженерами Дирекції президентських комунікацій.

Інженери називають цей режим "інформаційним коконом".

Навіть під час відеозустрічей чиновники не знають, у якій з 11 часових зон перебуває путін. Його пересування часто імітують: кортеж може виїхати в аеропорт, а літак – піднятися в небо порожнім, тоді як президент з’являється на відеоконференції з іншої локації.

Бункери розташовані в різних резиденціях путіна по всій росії. Підземні приміщення й укріплені тунелі, за даними журналістів, зводилися заздалегідь і здатні витримати навіть бомбардування чи хімічні атаки.

Зокрема, під палацом у Геленджику на Краснодарщині було виявлено розгалужену мережу укриттів і проходів.

У травні 2024 року представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив, що українська розвідка знає про місцезнаходження бункерів путіна. Через тиждень після цього у його неофіційній резиденції на Алтаї спалахнула пожежа.

Владімір Путінбункерросія окупанти

