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Маркарова: через рік-два держборг перестане бути проблемою

Постійне зниження процентних ставок дозволяє зменшувати витрати на обслуговування боргів
Міністр фінансів Оксана Маркарова переконана, що через рік-два державний борг перестане бути проблемою.
Маркарова: через рік-два держборг перестане бути проблемою Фото: LIGA.net

Про це вона заявила, виступаючи в Раді, передає LB.ua.

"Наші досягнення в тому, щоб узяти борг під контроль і зменшити його вартість, уже дають результат. Подивіться на аукціон минулого вівторка. Ми розмістили гривню під 13% - це не тільки менше від ставки Національного банку, а й менше, ніж банки іноді дають один одному кошти. А валютні дворічні ОВДП ми розмістили лише під 4%", - сказала Маркарова.

Міністр пояснила, що йде постійне зниження процентних ставок, що вже дозволяє зменшувати витрати на обслуговування боргів.

"Через рік-два борг узагалі перестане бути проблемою для України. Ми будемо працювати з ним, як інші країни", - підкреслила голова Мінфіну.

Нагадаємо, раніше Мінфін назвав Україну світовим лідером зі скорочення держборгу щодо ВВП.

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14 11 2019 15:30
ТЕГИ: держборг
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