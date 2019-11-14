Маркарова: через рік-два держборг перестане бути проблемою

Міністр фінансів Оксана Маркарова переконана, що через рік-два державний борг перестане бути проблемою.

Про це вона заявила, виступаючи в Раді, передає LB.ua.

"Наші досягнення в тому, щоб узяти борг під контроль і зменшити його вартість, уже дають результат. Подивіться на аукціон минулого вівторка. Ми розмістили гривню під 13% - це не тільки менше від ставки Національного банку, а й менше, ніж банки іноді дають один одному кошти. А валютні дворічні ОВДП ми розмістили лише під 4%", - сказала Маркарова.

Міністр пояснила, що йде постійне зниження процентних ставок, що вже дозволяє зменшувати витрати на обслуговування боргів.

"Через рік-два борг узагалі перестане бути проблемою для України. Ми будемо працювати з ним, як інші країни", - підкреслила голова Мінфіну.

Нагадаємо, раніше Мінфін назвав Україну світовим лідером зі скорочення держборгу щодо ВВП.