Марсохід NASA знайшов дивний камінь на Червоній планеті

Марсохід Curiosity зробив фотографію поверхні Марса, на якій був помічений камінь, що спантеличив фахівців NASA.

Камінь незвичайного сірого кольору розташовується на червоній породі, повідомляє Forbes.

Дослідники назвали камінь Pau Baru. Він може бути метеоритом або фрагментом скельної породи з іншого регіону, який був принесений вітром чи водою. Найближчим часом команда місії має намір вивчити камінь і визначити його склад та можливе походження.

Марсохід Curiosity був запущений у 2012 році, його головним завданням було вивчення кратера Гейла – великого ударного утворення з масивною шаруватою горою посередині. У міру руху марсохода поверхнею Червоної планети він виявляв незвичайні геологічні особливості.

2016 року ровер виявив на поверхні Марса незвичайний темний об'єкт невідомого походження розміром з м'яч для гольфу. Хімічний аналіз показав високий вміст нікелю, заліза та фосфору, що вказувало на те, що камінь є залізно-нікелевим метеоритом. Дослідники і раніше виявляли на Марсі метеорити, але цей став першим вивченим.

А у 2014-му Curiosity знайшов надзвичайно великий метеорит під назвою "Ліван I" та менший фрагмент під назвою "Ліван II". Вчені здивувалися тим, що двометровий залізний метеорит не розсипався під час входження в марсіанську атмосферу.

Найбільшим залізним метеоритом, який було знайдено на Землі, є метеорит Хоба, ширина якого у найширшому місці становить 2,7 метра. Вчені вважають, що атмосфера нашої планети уповільнила рух каменю достатньо, щоб він зіткнувся з поверхнею із кінцевою швидкістю, досить низькою, щоб запобігти розпаду в момент удару.

Раніше повідомлялось, що NASA показало чотири місяці життя Сонця за одну годину.