Матеріали:
Теми:
ТЕХНОЛОГІЇ

Марсохід NASA знайшов дивний камінь на Червоній планеті

17 січня 2023, 19:22
Марсохід NASA знайшов дивний камінь на Червоній планеті
Джерело: forbes
Марсохід Curiosity зробив фотографію поверхні Марса, на якій був помічений камінь, що спантеличив фахівців NASA.

Камінь незвичайного сірого кольору розташовується на червоній породі, повідомляє Forbes.

Дослідники назвали камінь Pau Baru. Він може бути метеоритом або фрагментом скельної породи з іншого регіону, який був принесений вітром чи водою. Найближчим часом команда місії має намір вивчити камінь і визначити його склад та можливе походження.

Марсохід Curiosity був запущений у 2012 році, його головним завданням було вивчення кратера Гейла – великого ударного утворення з масивною шаруватою горою посередині. У міру руху марсохода поверхнею Червоної планети він виявляв незвичайні геологічні особливості.

2016 року ровер виявив на поверхні Марса незвичайний темний об'єкт невідомого походження розміром з м'яч для гольфу. Хімічний аналіз показав високий вміст нікелю, заліза та фосфору, що вказувало на те, що камінь є залізно-нікелевим метеоритом. Дослідники і раніше виявляли на Марсі метеорити, але цей став першим вивченим.

А у 2014-му Curiosity знайшов надзвичайно великий метеорит під назвою "Ліван I" та менший фрагмент під назвою "Ліван II". Вчені здивувалися тим, що двометровий залізний метеорит не розсипався під час входження в марсіанську атмосферу.

Найбільшим залізним метеоритом, який було знайдено на Землі, є метеорит Хоба, ширина якого у найширшому місці становить 2,7 метра. Вчені вважають, що атмосфера нашої планети уповільнила рух каменю достатньо, щоб він зіткнувся з поверхнею із кінцевою швидкістю, досить низькою, щоб запобігти розпаду в момент удару.

Раніше повідомлялось, що NASA показало чотири місяці життя Сонця за одну годину.

NASAмарсохідМарсметеорит

Останні матеріали

росіяни наступають у такій кількості і так часто, що підрозділи ЗСУ закінчили день з критичною нестачею боєприпасів – Том Купер
Політика
росіяни наступають у такій кількості і так часто, що підрозділи ЗСУ закінчили день з критичною нестачею боєприпасів – Том Купер
17 січня 2023, 15:40
росія не зможе розвинути просування після Соледара. Розрив в техніці скорочується на користь України – Філліпс О’Брайен
Технології
росія не зможе розвинути просування після Соледара. Розрив в техніці скорочується на користь України – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 17 січня 2023, 14:59
Пентагон зволікає з передачею високоточних снарядів в Україну. Але не тому, що боїться росії – Foreign Policy
Політика
Пентагон зволікає з передачею високоточних снарядів в Україну. Але не тому, що боїться росії – Foreign Policy
Переклад iPress – 17 січня 2023, 11:01
Технології
"Про ці уроки можна написати цілу книгу". Як Україна стала випробувальним полігоном для західної зброї та лабораторією технічних інновацій – CNN
Переклад iPress – 17 січня 2023, 09:13
Союзники надто обережні щодо постачання Україні зброї. Захід повинен дати Україні танки та далекобійні ракети без зволікань – The Economist
Політика
Союзники надто обережні щодо постачання Україні зброї. Захід повинен дати Україні танки та далекобійні ракети без зволікань – The Economist
Переклад iPress – 16 січня 2023, 16:26
Захід має готуватися до розпаду росії. Війна в Україні створює для цього потенціал – Financial Times
Захід має готуватися до розпаду росії. Війна в Україні створює для цього потенціал – Financial Times
Переклад iPress – 16 січня 2023, 13:39
Шляхом
Бізнес & Фінанси
Шляхом "вигаданої Анни". Фінансовий гігант JPMorgan купився на стартап з мільйонами фейкових клієнтів – Forbes
Переклад iPress – 16 січня 2023, 11:32
Україна потребує не десятки танків чи БМП, а артилерію та снаряди. Тільки так можна виграти цю війну – Том Купер
Політика
Україна потребує не десятки танків чи БМП, а артилерію та снаряди. Тільки так можна виграти цю війну – Том Купер
Переклад iPress – 16 січня 2023, 00:01
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється