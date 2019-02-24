MARUV поставили умову – не гастролювати в Росії

MARUV має добу на ознайомлення з усіма умовами контракту і своє рішення щодо них

Співачка MARUV, яка перемогла у нацвідборі на "Євробачення-2019", отримала на ознайомлення контракт із "Суспільним мовленням", який забороняє гастролювати у РФ.

"У контракті від Суспільного є вимога із забороною гастролювати у РФ. Цей контракт співачка отримала на ознайомлення", - повідомила PR-директор "UA: Суспільне мовлення" Вікторія Сидоренко у Facebook.

За словами Сидоренко, MARUV має добу на ознайомлення з усіма умовами контракту і своє рішення щодо них.

"Суспільне опісля також має право на рішення щодо контракту. Кінцеве рішення щодо того, хто представлятиме Україну приймає саме Суспільне", - додала вона.

Нагадаємо, що Суспільне мовлення, яке обирає представника України на пісенному конкурсі Євробачення, попри перемогу в національному відборі співачки MARUV, ще не ухвалило остаточного рішення.