Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

MARUV поставили умову – не гастролювати в Росії

MARUV має добу на ознайомлення з усіма умовами контракту і своє рішення щодо них
Співачка MARUV, яка перемогла у нацвідборі на "Євробачення-2019", отримала на ознайомлення контракт із "Суспільним мовленням", який забороняє гастролювати у РФ.
MARUV поставили умову – не гастролювати в Росії Фото:MARUV

"У контракті від Суспільного є вимога із забороною гастролювати у РФ. Цей контракт співачка отримала на ознайомлення", - повідомила  PR-директор "UA: Суспільне мовлення" Вікторія Сидоренко у Facebook.

За словами Сидоренко, MARUV має добу на ознайомлення з усіма умовами контракту і своє рішення щодо них.

"Суспільне опісля також має право на рішення щодо контракту. Кінцеве рішення щодо того, хто представлятиме Україну приймає саме Суспільне", - додала вона.

Нагадаємо, що Суспільне мовлення, яке обирає представника України на пісенному конкурсі Євробачення, попри перемогу в національному відборі співачки MARUV, ще не ухвалило остаточного рішення.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 02 2019 18:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи

Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.