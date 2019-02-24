CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСпівачка MARUV, яка перемогла у нацвідборі на "Євробачення-2019", отримала на ознайомлення контракт із "Суспільним мовленням", який забороняє гастролювати у РФ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
MARUV поставили умову – не гастролювати в Росії
MARUV має добу на ознайомлення з усіма умовами контракту і своє рішення щодо них
Фото:MARUV
"У контракті від Суспільного є вимога із забороною гастролювати у РФ. Цей контракт співачка отримала на ознайомлення", - повідомила PR-директор "UA: Суспільне мовлення" Вікторія Сидоренко у Facebook.
За словами Сидоренко, MARUV має добу на ознайомлення з усіма умовами контракту і своє рішення щодо них.
"Суспільне опісля також має право на рішення щодо контракту. Кінцеве рішення щодо того, хто представлятиме Україну приймає саме Суспільне", - додала вона.
Нагадаємо, що Суспільне мовлення, яке обирає представника України на пісенному конкурсі Євробачення, попри перемогу в національному відборі співачки MARUV, ще не ухвалило остаточного рішення.
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24 02 2019 18:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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