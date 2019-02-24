Суспільне вирішить, чи виступатиме MARUV від України на Євробаченні

Суспільне мовлення, яке обирає представника України на пісенному конкурсі Євробачення, попри перемогу в національному відборі співачки MARUV, ще не ухвалило остаточного рішення.

Про це заявила членкиня правління Національної суспільної телерадіокомпанії (НСТУ) Олександра Кольцова, повідомляє "Громадське".

За її словами, рішення про те, хто представлятиме Україну, НСТУ ухвалить упродовж 48 годин. А сама MARUV має дати відповіді на питання щодо договору упродовж 24 годин.

"Зараз ми маємо затвердити або погодити переможця, який поїде від України. І ми, як Суспільне мовлення, дослухаємося до суспільства. В суспільстві зараз є різні думки, чи виконавець, який має концертну діяльність у Росії, може представляти Україну. В нашому договорі є пункт, який нам потрібно обговорити з MARUV", - розповіла Кольцова.

На запитання, чи в іншому випадку Україну представлятиме гурт Freedom Jazz, який посів друге місце у відборі, Кольцова відповіла: "На жаль, поки не можу сказати. Ми хотіли би почути від MARUV відповіді, і звичайно хотілось би покласти дискурс в українському суспільстві: чи має артист, який представляє Україну на Євробаченні, їздити з концертами в Росію".

На запитання, чи є конкретно вимога від MARUV оголосити про припинення концертів у Росії, Кольцова відповіла: "У нас є пункт в договорі, який передбачає певні рішення - вони мають його прийняти".

Сама MARUV під час спілкування з журналістами заявила, що на наступному тижні проведе прес-конференцію, на якій відповість на всі запитання щодо виступів у Росії.

Нагадаємо, що віце-прем'єр, міністр культури В'ячеслав Кириленко вважає, що артисти, які гастролювали в РФ або не визнають територіальної цілісності України не можуть брати участі в фіналі національного відбору на "Євробачення-2019".