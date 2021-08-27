Мар'яна Шевчук принесла Україні друге "золото" на Паралімпіаді в Токіо В активі паралімпійської збірної України вже 16 нагород - дві золоті, дев'ять срібних і п'ять бронзових

Українка Мар'яна Шевчук стала чемпіонкою Паралімпійських ігор у Токіо (Японія).

Фото: naiu.org.ua.

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