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Мар'яна Шевчук принесла Україні друге "золото" на Паралімпіаді в Токіо

В активі паралімпійської збірної України вже 16 нагород - дві золоті, дев'ять срібних і п'ять бронзових
Українка Мар'яна Шевчук стала чемпіонкою Паралімпійських ігор у Токіо (Японія).
Мар Фото: naiu.org.ua.
Шевчук виграла "золото" у змаганнях з пауерліфтінгу у ваговій категорії до 55 кг, передає Укрінформ.
 
В активі паралімпійської збірної України вже 16 нагород - дві золоті, дев'ять срібних і п'ять бронзових.
 
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27 08 2021 13:25
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