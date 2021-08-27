СПОРТ НОВИНИУкраїнка Мар'яна Шевчук стала чемпіонкою Паралімпійських ігор у Токіо (Японія).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мар'яна Шевчук принесла Україні друге "золото" на Паралімпіаді в Токіо
В активі паралімпійської збірної України вже 16 нагород - дві золоті, дев'ять срібних і п'ять бронзових
Фото: naiu.org.ua.
Шевчук виграла "золото" у змаганнях з пауерліфтінгу у ваговій категорії до 55 кг, передає Укрінформ.
В активі паралімпійської збірної України вже 16 нагород - дві золоті, дев'ять срібних і п'ять бронзових.
Нагадаємо, що у вівторок, 24 серпня, відбулася церемонія відкриття XVI літніх Паралімпійських ігор у Токіо-2020.
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