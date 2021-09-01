Марина Порошенко закликає владу повернути належне фінансування культурних проектів

Голова постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціальної політики Київради, депутат "Європейської солідарності" Марина Порошенко переконана, що суттєве недофінансування культурних проектів не дає змоги Україні рухатися вперед.

За словами Порошенко, за період її керівництва Українським культурним фондом українським митцям вдалося реалізувати близько 700 проектів, проте зараз фінансування сфери культури суттєво скоротилося.

"Безумовно, проект Українського культурного фонду – це моя особиста гордість. Три роки тому він був створений за найкращими європейськими зразками. І працює за сучасними принципами прозорості, незаангажованості, підтримки культури і мистецтва в Україні", – сказала вона в ефірі програми "Люди великого міста" на телеканалі Kyiv.Live.

Вона також зазначила, що станом на кінець бюджетного 2020 року реалізуються два бюджетні проекти.

"Це безпосередньо основна програма з підтримки культурних і мистецьких проектів, яка на сьогодні недофінансована майже на 40%. Друга програма – це інституційна підтримка в культурній сфері. І вона недофінансована на 60%", – наголосила Порошенко і висловила сподівання, що такий підхід щодо підтримки культури буде переглянуто.

Вона додала, що кожна країна має підтримувати свою культуру, оскільки це те, що ідентифікує, дає підстави пишатися країною, культурними, творчими досягненнями.

"Без цього нам не можна рухатися вперед, формувати національну гордість за нашу країну", – переконана Порошенко.

Крім того, вона нагадала про масштабні культурні ідеї, реалізовані завдяки меценатству Фонду Порошенка і компанії Рошен.

"Цієї осені ми вже презентували новий проект – це нова концертна зала, концерт-хол Рошен, який будуватимуть за всіма сучасними вимогами - і світовими, і європейськими ... ми разом з корпорацією Рошен ставимо перед собою амбітні плани побудувати його за п'ять років. У 2025 році він відкриється. Наші музиканти, якими ми так пишаємося, дуже професійні, талановиті, але вони не мають майданчиків, де реалізовувати свій талант всередині країни. Коли з'явиться такий майданчик у нас в Києві, ми зможемо запрошувати і своїх музикантів, і світових зірок класичної музики", – розповіла Порошенко.

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