Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

09 квітня 2026, 21:58
Єврокомісія скоротила гранти проєвропейським аналітичним центрам
Фото: Укрінформ
Європейська комісія скоротила фінансування частини аналітичних центрів, які підтримують проєвропейську позицію. Через це деякі організації змушені звільняти працівників.

Про це повідомляє Politico.

У 2025 році Єврокомісія не продовжила частину грантів, і зараз дефіцит фінансування становить близько €7,8 млн. Це вдарило по центрах, які займаються дослідженнями європейської політики та підтримкою інтеграції ЄС.

У самих організаціях кажуть, що їм складно пояснити втрату грошей і що це послаблює їхню роботу. Частина експертів вважає, що водночас у Брюсселі активніше з’являються нові євроскептичні аналітичні центри, які часто мають приватне фінансування.

Деякі політики в Європарламенті попереджають, що така тенденція може впливати на баланс політичних поглядів у ЄС.

Водночас у Єврокомісії пояснюють, що фінансування розподіляється через конкурси, і гроші отримують ті проєкти, які найкраще відповідають критеріям. Там додають, що відмова в гранті не означає заборону на іншу підтримку в майбутньому.

Окремі експерти також зазначають, що скорочення фінансування сталося на тлі критики з боку правих груп, які звинувачували ЄС у підтримці "зручних" проєвропейських організацій.

Єврокомісіягранти

Останні матеріали

російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Cуспільство
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:25
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Політика
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:05
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Політика
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 11:11
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Політика
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 13:30
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Бізнес & Фінанси
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 08:01
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 1 – Дональд Гілл
Технології
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 1 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 23:51
Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Політика
Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 14:57
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Cуспільство
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 11:31
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється