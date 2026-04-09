Єврокомісія скоротила гранти проєвропейським аналітичним центрам

Європейська комісія скоротила фінансування частини аналітичних центрів, які підтримують проєвропейську позицію. Через це деякі організації змушені звільняти працівників.

Про це повідомляє Politico.

У 2025 році Єврокомісія не продовжила частину грантів, і зараз дефіцит фінансування становить близько €7,8 млн. Це вдарило по центрах, які займаються дослідженнями європейської політики та підтримкою інтеграції ЄС.

У самих організаціях кажуть, що їм складно пояснити втрату грошей і що це послаблює їхню роботу. Частина експертів вважає, що водночас у Брюсселі активніше з’являються нові євроскептичні аналітичні центри, які часто мають приватне фінансування.

Деякі політики в Європарламенті попереджають, що така тенденція може впливати на баланс політичних поглядів у ЄС.

Водночас у Єврокомісії пояснюють, що фінансування розподіляється через конкурси, і гроші отримують ті проєкти, які найкраще відповідають критеріям. Там додають, що відмова в гранті не означає заборону на іншу підтримку в майбутньому.

Окремі експерти також зазначають, що скорочення фінансування сталося на тлі критики з боку правих груп, які звинувачували ЄС у підтримці "зручних" проєвропейських організацій.