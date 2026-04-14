У Єврокомісії впевнені, що перший транш з 90 млрд євро для України надійде до кінця другого кварталу
14 квітня 2026, 17:57
Євросоюз має завершити підготовку трьох ключових документів.
Європейська комісія планує спрямувати Україні перші кошти в межах масштабного кредитного пакета на 90 млрд євро вже до кінця другого кварталу 2026 року.
Про це повідомив речник Єврокомісії Балаж Уйварі, передає "Європейська правда".
Попри певні розбіжності у формулюваннях щодо термінів (речник згадав і про "друге півріччя"), основною метою залишається максимально швидке надання фінансової підтримки.
Наразі для запуску виплат Євросоюз має завершити підготовку трьох ключових документів:
- фіналізувати Меморандум про взаєморозуміння, який визначить умови надання макрофінансової допомоги;
- оновити План України в межах механізму Ukraine Facility для координації бюджетної підтримки;
- підготувати безпосередню кредитну угоду.
За попередніми даними, у цьому році Україна може отримати 45 млрд євро — половину від загальної суми. З них близько 16,7 млрд євро підуть на підтримку державного бюджету, а 28,3 млрд євро будуть спрямовані на військові потреби, зокрема на розвиток виробництва дронів. Робочі контакти між Брюсселем та Києвом тривають у щоденному режимі для пришвидшення всіх технічних процедур.
"Ми вже ухвалили Стратегію фінансування України, яка дозволяє нам визначити, скільки коштів ми збираємося надати Україні, на які цілі та через які канали", – додав Уйварі.
Нагадаємо, що Єврокомісія перенесла перший транш у рамках кредиту на 90 мільярдів євро для України.