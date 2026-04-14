Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Єврокомісії впевнені, що перший транш з 90 млрд євро для України надійде до кінця другого кварталу

14 квітня 2026, 17:57
Фото: з вільного доступу
Євросоюз має завершити підготовку трьох ключових документів.
Європейська комісія планує спрямувати Україні перші кошти в межах масштабного кредитного пакета на 90 млрд євро вже до кінця другого кварталу 2026 року. 
 
Про це повідомив речник Єврокомісії Балаж Уйварі, передає "Європейська правда". 
 
Попри певні розбіжності у формулюваннях щодо термінів (речник згадав і про "друге півріччя"), основною метою залишається максимально швидке надання фінансової підтримки.
 
Наразі для запуску виплат Євросоюз має завершити підготовку трьох ключових документів:
 
  • фіналізувати Меморандум про взаєморозуміння, який визначить умови надання макрофінансової допомоги;
  • оновити План України в межах механізму Ukraine Facility для координації бюджетної підтримки;
  • підготувати безпосередню кредитну угоду.
 
За попередніми даними, у цьому році Україна може отримати 45 млрд євро — половину від загальної суми. З них близько 16,7 млрд євро підуть на підтримку державного бюджету, а 28,3 млрд євро будуть спрямовані на військові потреби, зокрема на розвиток виробництва дронів. Робочі контакти між Брюсселем та Києвом тривають у щоденному режимі для пришвидшення всіх технічних процедур.
 
"Ми вже ухвалили Стратегію фінансування України, яка дозволяє нам визначити, скільки коштів ми збираємося надати Україні, на які цілі та через які канали", – додав Уйварі.
 
Нагадаємо, що Єврокомісія перенесла перший транш у рамках кредиту на 90 мільярдів євро для України.

 

Єврокомісіявійна в Україніросія окупанти

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється