У Єврокомісії виступили проти послаблення санкцій щодо росії

У Брюсселі вважають, що будь-які поступки росії шкодять зусиллям щодо припинення війни в Україні.

У Європейській комісії заявили, що "будь-яке послаблення санкцій щодо росії не допомагає підтримувати тиск" на москву, щоб вона припинила свою агресію проти України.

Про це інформує The Guardian.

"Досить іронічно, що росія фактично отримує вигоду від війни на Близькому Сході", – сказала речниця Єврокомісії Паула Піньйо журналістам.

Вона зазначила, що ЄС продовжує розглядати можливість посилення санкцій і "сподівається досягти певного прогресу", щоб ускладнити для росії можливість "отримувати вигоду від продовження цієї жахливої війни, де атаки не припиняються, як нам щойно нагадали".