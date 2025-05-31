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CУСПІЛЬСТВО

Масштабна повінь у Нігерії: 115 загиблих, тисячі будинків під водою

31 травня 2025, 16:26
Масштабна повінь у Нігерії: 115 загиблих, тисячі будинків під водою
джерело x.com/dailynews24
Сезон дощів у Нігерії зазвичай триває з квітня по жовтень.

У центральній частині Нігерії, у штаті Нігер, через сильну повінь загинули щонайменше 115 людей.

Про це пише The Guardian.

Проливні дощі почалися в ніч на 28 травня і тривали до ранку. У результаті річка Нігер вийшла з берегів і затопила місто Моква. Це важливий торговий центр країни — через нього проходять маршрути вантажівок і постачання товарів в інші регіони.

"Ми вже знайшли 115 тіл, але кількість загиблих, найімовірніше, зросте. Потік води прийшов із віддалених районів і змив людей у річку Нігер. Тіла продовжують знаходити вниз за течією", — каже представник агентства з управління надзвичайними ситуаціями штату Ібрагім Ауд Хусейн. Рятувальні операції досі тривають.

Повінь затопила понад 3 000 будинків. Багато людей вважаються зниклими безвісти.

Сезон дощів у Нігерії зазвичай триває з квітня по жовтень. Ще 28 травня нігерійське метеобюро попереджало про сильні зливи в 14 з 36 штатів країни, включно з Нігером.

Цей штат — найбільший за площею в Нігерії, тут розташовані три ключові гідроелектростанції: Кайнджі, Джебба і Широро, які забезпечують країну електрикою. Зараз будується четверта гребля. У квітні вже ставалося велике підтоплення — через скидання води з однієї з гребель зруйнувалось понад 5 000 ферм у 30 селах, включно з Моквою. За даними місцевих ЗМІ, це вже шоста повінь у штаті з початку року.

У 2022 році велика повінь забрала життя понад 600 людей по всій Нігерії та залишила без даху над головою 1,4 мільйона. Тоді ж знищилося близько 440 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь.

НігеріяПовінь

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