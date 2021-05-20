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МАУ планує відновити рейси до Тель-Авіву з 24 травня

Авіакомпанія кожні 48 годин переглядає рішення про виконання рейсів, враховуючи оновлення щодо обмежень рейсів до аеропорту Тель-Авіву
Українська авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" розглядає можливість відновити польоти з Києва до Тель-Авіву з 24 травня 2021 року.
МАУ планує відновити рейси до Тель-Авіву з 24 травня Фото: milliyet.com.tr
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії. 
 
Зазначається, що таке рішення прийняли після проведення внутрішньої оцінки ризиків, врахування чинних норм аеропорту імені Бен-Гуріона та повідомлень авіаційних служб України та Ізраїлю. Авіакомпанія планує виконати рейси Київ – Тель-Авів – Київ за наступним графіком: Київ – Тель-Авів – 24, 26, 30 та 31 травня; Тель-Авів – Київ – 25, 27, 31 травня.
 
Рейси Одеса – Тель-Авів – Одеса скасовані до 31 травня 2021 року включно. Авіакомпанія кожні 48 годин переглядає рішення про виконання рейсів, враховуючи оновлення щодо обмежень рейсів до аеропорту Тель-Авіву.
 
В компанії нагадують, що пасажири скасованих рейсів можуть змінити дату подорожі, обміняти квиток на промокод або повернути кошти.
 
Як повідомляв Укрінформ, МАУ скасувала всі рейси з та до Тель-Авіву, заплановані з 14 по 23 травня. Державна авіаційна служба рекомендує українським авіакомпаніям.
 
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20 05 2021 16:58
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