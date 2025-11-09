США скорочують авіарейси до мінімуму через тривалий шатдаун

Великі авіакомпанії зіштовхнулися вже з третім днем скорочення рейсів, введеного урядом.

Міністр транспорту США Шон Даффі заявив, що у зв'язку з продовженням федерального шатдауну, кількість рейсів у США буде скорочена до "мінімуму" напередодні свята Дня подяки через зростаючий дефіцит персоналу в службі управління повітряним рухом.

Про це повідомляє Reuters.

Великі авіакомпанії зіштовхнулися вже з третім днем скорочення рейсів, введеного урядом. Зупинка роботи уряду, яка триває вже рекордні 40 днів, призвела до нестачі диспетчерів повітряного руху, які, як і інші федеральні службовці, не отримують зарплату вже кілька тижнів.

"Ситуація тільки погіршуватиметься. За два тижні до Дня подяки ви побачите, як авіаперевезення скоротяться до мінімуму", – сказав Даффі.

Як зазначається, зазвичай мільйони людей подорожують напередодні Дня подяки, одного з найважливіших свят у США, яке цього року припадає на 27 листопада.

"Багато з них не зможуть сісти на літак, тому що не буде стільки рейсів, якщо ситуація не зміниться", – попередив американський міністр.

Федеральне управління цивільної авіації (FAA) доручило авіакомпаніям скоротити на 4% кількість щоденних рейсів, починаючи з п'ятниці, 6 листопада, в 40 основних аеропортах через проблеми з безпекою управління повітряним рухом. Скорочення кількості рейсів має досягти 6% у вівторок, 11 листопада, а потім 10% до 14 листопада.

З початку федерального закриття 1 жовтня все більше диспетчерів повітряного руху виходять на пенсію, сказав Даффі. За його словами, FAA не вистачає від тисячі до 2 тисяч диспетчерів для повного укомплектування штату.

"Я платив досвідченим диспетчерам, щоб вони залишалися на роботі і не виходили на пенсію. До закриття уряду щодня на пенсію виходило близько чотирьох диспетчерів, а зараз – від 15 до 20 на день", – додав він.

Як зазначається, у суботу, 8 листопада, було скасовано близько 1550 рейсів і затримано 6,7 тисяч, у порівнянні з 1025 скасованими і 7 тисячами затриманими рейсами в п'ятницю, 7 листопада.

Під час закриття уряду 13 тисяч диспетчерів повітряного руху та 50 тисяч співробітників служби безпеки були змушені працювати без оплати.