ЗДОРОВ'Я НОВИНИВ Україні виписки з лікарень вже на чверть переважають госпіталізацію через COVID-19. Вже з цього тижня розпочинається розвантаження медичної системи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Медсистема України починає розвантажуватись, але це ще не перемога, - KSE
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганіченка під час брифінгу.
За його словами, йдеться лише про початок розвантаження, а не про остаточну перемогу в рамках цієї хвилі коронавірусу.
"Виписки вже на чверть переважають госпіталізацію. Це означає, що вже з цього тижня розпочинається розвантаження медичної системи", - заявив він.
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23 11 2021 11:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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