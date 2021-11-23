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Медсистема України починає розвантажуватись, але це ще не перемога, - KSE

В Україні виписки з лікарень вже на чверть переважають госпіталізацію через COVID-19. Вже з цього тижня розпочинається розвантаження медичної системи.
Медсистема України починає розвантажуватись, але це ще не перемога, - KSE Фото: з вільного доступу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганіченка під час брифінгу.

За його словами, йдеться лише про початок розвантаження, а не про остаточну перемогу в рамках цієї хвилі коронавірусу.

"Виписки вже на чверть переважають госпіталізацію. Це означає, що вже з цього тижня розпочинається розвантаження медичної системи", - заявив він.

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23 11 2021 11:50
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