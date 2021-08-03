Медсистемі Закарпаття може загрожувати колапс вже до кінця тижня – головлікар

Головний лікар Закарпатської обласної лікарні імені Новака Юрій Яцина заявив, що у разі збереження темпів поширення коронавірусу медичній системі в області загрожує колапс.

Про це він сказав на брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

"При збереженні темпів поширення коронавірусу в області вже до кінця цього тижня ми матимемо колапс медичної системи. Сьогодні у нашому закладі лежать 120 пацієнтів, які потребують кисневої терапії. 60 з них мають низьку сатурацію і мають лежати в реанімації. А в реанімації у нас всього 6 ліжок і розширити її неможливо - у нас немає для цього медперсоналу та обладнання. У нас не витримують електромережі через навантаження, не витримує медична техніка, яка постійно у використанні”, - наголосив Яцина.

При цьому він відзначив безвідповідальність громадян, які, маючи позитивний результат тесту на коронавірус, "гуляють по місту, ходять у магазини, зустрічаються з родичами і поширюють далі вірус".

"Схаменіться нарешті!” - звернувся Яцина до закарпатців.

На його переконання, зупинити поширення інфекції на Закарпатті можливо, якщо витримати 2-3 тижні суворого карантину.

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