ПОЛІТИКА НОВИНИРосії нібито потрібно відсунути українських бійців не лише від окупованого Донбасу. А й подалі від цих територій.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Медведєв вслід за Лавровим заявив про намір "розширити" війну проти України
Українські війська необхідно відсунути не лише від Донецька, а й подалі
Дмитро Медвєдєв. Фото: raznesi.info
Про це заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Мєдвєдєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новини".
"Українські війська необхідно відсунути не лише від Донецька, а й подалі", - каже Мєдвєдєв.
Заява Лаврова
Нагадаємо, що зі схожою заявою вчора виступив і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, той сказав, що нібито географія завдань так званої "спецоперації" в Україні змінилася і нібито вийшла за межі самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".
Як трактують це в Україні
В українській розвідці пояснюють, що слова Лаврова про те, що РФ "змінює географію" війни свідчить про намір ворога вирішити так званий "статус" окупованих територій України.
Йдеться, зокрема, про Херсонську область і частину Запорізької.
Повідомляється, що зараз кремлівська влада нібито вирішує, як зробити для міжнародної спільноти цей процес, так би мовити, "більш прозорим".
Тим часом західні політики вже активно реагують на ці заяви РФ.
Зокрема, в Держдепі США заявили, що розширення військової уваги Росії в Україні з метою анексії інших частин країни за межами так званих "ДНР" і "ЛНР" - це те, про що попереджала адміністрація президента США Джо Байдена.
Тим часом в МЗС Німеччини вважають заяву Лаврова новою російською пропагандою.
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