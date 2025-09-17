Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Лавров назвав окупантами західних військових, які можуть стати миротворцями в Україні

17 вересня 2025, 14:07
Лавров назвав окупантами західних військових, які можуть стати миротворцями в Україні
Фото: gettyimages.com
Лавров погрожує "окупаційними військами" і "законними цілями" в Україні

Міністр закордонних справ рф Сергій Лавров заявив, що будь-які західні військові, які будуть присутні на території України, стануть "окупаційними військами" і "законними цілями" для російської армії.

Про це він сказав, коментуючи ідеї щодо миротворчих сил і безпольотної зони над Україною.

"Шляхом формування певних миротворчих, а по суті окупаційних сил, шляхом розмов про створення безпольотної зони над Україною. Зараз роздумують чи можна збивати об’єкти над Україною", – заявив Лавров.
 
За його словами, росія сприйматиме як окупантів військових, яких Україна запрошує для захисту від російської агресії. При цьому він заперечив, що російські війська, які вторглися в країну і вбивають мирних жителів, є окупантами.
 
Лавров також вкотре повторив стандартний наратив кремлівської пропаганди, заявивши, що російська армія "ніколи не завдає ударів по мирних жителях", попри численні докази, які свідчать про протилежне.
