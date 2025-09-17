Лавров назвав окупантами західних військових, які можуть стати миротворцями в Україні

Лавров погрожує "окупаційними військами" і "законними цілями" в Україні

Міністр закордонних справ рф Сергій Лавров заявив, що будь-які західні військові, які будуть присутні на території України, стануть "окупаційними військами" і "законними цілями" для російської армії.

Про це він сказав, коментуючи ідеї щодо миротворчих сил і безпольотної зони над Україною.

"Шляхом формування певних миротворчих, а по суті окупаційних сил, шляхом розмов про створення безпольотної зони над Україною. Зараз роздумують чи можна збивати об’єкти над Україною", – заявив Лавров.

За його словами, росія сприйматиме як окупантів військових, яких Україна запрошує для захисту від російської агресії. При цьому він заперечив, що російські війська, які вторглися в країну і вбивають мирних жителів, є окупантами.

Лавров також вкотре повторив стандартний наратив кремлівської пропаганди, заявивши, що російська армія "ніколи не завдає ударів по мирних жителях", попри численні докази, які свідчать про протилежне.