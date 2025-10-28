Лавров висловився про напад росії на НАТО

Лавров заявив, що "НАТО продовжує розширюватися майже щохвилини".

Міністр закордонних справ рф Сергій Лавров заявив, що москва "не нападатиме на будь-яку країну НАТО". Він запевнив, що кремль навіть готовий "закріпити це в майбутніх гарантіях безпеки".

Про це пишуть росЗМІ.

За словами Лаврова, Захід нібито готується до нової великої європейської війни. Він також поскаржився на те, що "НАТО продовжує розширюватися майже щохвилини, всупереч усім зобов'язанням".

Крім того, глава МЗС рф заявив, що від НАТО "загроза виходить звідусіль, включно з Азіатсько-Тихоокеанським регіоном". Він підкреслив, що в кремлі сподіваються на те, що президент США Дональд Трамп "дійсно хоче миру в Україні та буде вірним підходам саміту на Алясці".

Також Лавров сказав, що лідери країн НАТО нібито переконують США відмовитися від ідеї врегулювання війни в Україні. За його словами, Європа не хоче припинення війни, на відміну від Вашингтона.