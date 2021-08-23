Мельника офіційно призначили головою Бюро екбезпеки
Про це йдеться у розпорядженні Кабміну від 20 серпня 2021 р. № 977-р, повідомляє "Економічна правда".
"Призначити Мельника Вадима Івановича Директором Бюро економічної безпеки України строком на п’ять років", - зазначається у документі.
Розпорядженням № 976-р Мельника звільнено з посади голови ДФС.
Колишній фіскал очолював відомство з грудня 2020 року. Мельнику 49 років, перебував на службі у Податковій міліції 14 років. Звідти згодом перевівся на посаду керівника головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС.
Бюро економічної безпеки - єдиний орган державної влади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами. Він отримає відповідні повноваження Служби безпеки та Податкової міліції, які будуть переосмислені з тим, щоб це був не стільки силовий, скільки аналітичний орган.
БЕБ запрацює 25 вересня та наступного дня після цього ДФС припинить своє існування.
Нагадаємо, що екс-міністр фінансів Данилюк претендував на посаду голови БЕБ. Крім Данилюка, про подання своєї кандидатури на цю посаду заявив також Сергій Солодченко, колишній в.о. голови Державної фіскальної служби (ДФС).
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Меркель обговорювала з Путіним Nord Stream 2 і домовленості зі США
- ВІДЕО Байден зустрівся з лідеркою білоруської опозиції Тихановською
- ФОТО Тихановська каже, що приїхала до США для налагодження дипломатичних відносин
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі