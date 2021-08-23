Мельника офіційно призначили головою Бюро екбезпеки

Кабінет Міністрів своїм розпорядженням офіційно призначив ексголову Державної фіскальної служби Вадима Мельника головою Бюро економічної безпеки.

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну від 20 серпня 2021 р. № 977-р, повідомляє "Економічна правда".

"Призначити Мельника Вадима Івановича Директором Бюро економічної безпеки України строком на п’ять років", - зазначається у документі.

Розпорядженням № 976-р Мельника звільнено з посади голови ДФС.

Колишній фіскал очолював відомство з грудня 2020 року. Мельнику 49 років, перебував на службі у Податковій міліції 14 років. Звідти згодом перевівся на посаду керівника головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС.

Бюро економічної безпеки - єдиний орган державної влади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами. Він отримає відповідні повноваження Служби безпеки та Податкової міліції, які будуть переосмислені з тим, щоб це був не стільки силовий, скільки аналітичний орган. БЕБ запрацює 25 вересня та наступного дня після цього ДФС припинить своє існування.

Нагадаємо, що екс-міністр фінансів Данилюк претендував на посаду голови БЕБ. Крім Данилюка, про подання своєї кандидатури на цю посаду заявив також Сергій Солодченко, колишній в.о. голови Державної фіскальної служби (ДФС).