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Мельника офіційно призначили головою Бюро екбезпеки

Політик обійматиме посаду директора протягом п'яти років
Кабінет Міністрів своїм розпорядженням офіційно призначив ексголову Державної фіскальної служби Вадима Мельника головою Бюро економічної безпеки.
Мельника офіційно призначили головою Бюро екбезпеки Керівник Державної фіскальної служби Вадим Мельник Фото: Економічна правда

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну від 20 серпня 2021 р. № 977-р, повідомляє "Економічна правда".

"Призначити Мельника Вадима Івановича Директором Бюро економічної безпеки України строком на п’ять років", - зазначається у документі.

Розпорядженням № 976-р Мельника звільнено з посади голови ДФС.

Колишній фіскал очолював відомство з грудня 2020 року. Мельнику 49 років, перебував на службі у Податковій міліції 14 років. Звідти згодом перевівся на посаду керівника головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС.

Бюро економічної безпеки - єдиний орган державної влади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами. Він отримає відповідні повноваження Служби безпеки та Податкової міліції, які будуть переосмислені з тим, щоб це був не стільки силовий, скільки аналітичний орган.

БЕБ запрацює 25 вересня та наступного дня після цього ДФС припинить своє існування.

Нагадаємо, що екс-міністр фінансів Данилюк претендував на посаду голови БЕБ. Крім Данилюка, про подання своєї кандидатури на цю посаду заявив також Сергій Солодченко, колишній в.о. голови Державної фіскальної служби (ДФС).

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23 08 2021 13:01
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