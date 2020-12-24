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Мендель похвалилась, як два її твіти у червні 2019-го допомогли стабілізувати гривню

Також згадала про поїздку до Брюселя
Прессекретар президента Юлія Мендель розповіла, що у червні 2019-го під час візиту Зеленського до Брюсселя два її твіти про те, що президент буде на боці народу в історії з Приватбанком, допомогли стабілізувати гривню.
Мендель похвалилась, як два її твіти у червні 2019-го допомогли стабілізувати гривню Фото: president.gov.ua

Про це вона заявила під час онлайн-зустрічі, організованої Американською торговою палатою в Україні, пише "Економічна правда".

Зокрема, Мендель пригадала, що 3 червня 2019 року її призначили прессекретарем президента, а 4 червня президент вирушив із візитом до Брюсселя.

За її словами, перед поїздкою Зеленського у Європі почали з'являтися заяви про те, що він проросійський президент, за яким стоїть олігарх Ігор Коломойський.

"Тоді по Україні дуже шерилися наративи, які вже переходили на ЄС, про те, що президент Зеленський є проросійським президентом, і про те, що начебто за ним стоїть якийсь олігарх. І коли ми приїхали у Брюссель, було дуже важливим дати їм зрозуміти, що це не так, дати зрозуміти ті позиції, які справді мав новий президент України", - пригадала Мендель.

"Тоді я була вперше на переговорах із президентом Зеленським, і він розповів про те, що в історії з "Приватбанком" він буде на стороні народу, і що Україна буде прямувати до ЄС. Мені вдалося дати ці два твіти дуже швидко, їх підхопило дуже багато медіа, майже всі іноземні медіа.

І я пам'ятаю, що в той час у нас дещо зростала інфляція, не колосально, але гривня слабшала, і після цих двох твітів гривня знову стабілізувалася до попереднього рівня. Це був той момент, коли ти розумієш, що 280 знаків можуть впливати на інфляцію у країні", - додала вона.

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24 12 2020 10:46
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