Мер Сум Лисенко виписував собі премії в розмірі 270% до окладу, - НАЗК

Мер Сум Олександр Лисенко понад півроку виписував собі премії в розмірі від 65% до 270% від суми окладу.

Чиновник регулярно преміював співробітників виконавчого комітету міськради, в тому числі себе, а також не повідомляв НАЗК про наявність конфлікту інтересів.

"Міський голова оцінював особистий внесок у результати роботи і протягом семи місяців встановлював самому собі премії в розмірі 65% - 270% суми свого посадового окладу, надбавок і доплат", - йдеться у заяві Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

У зв'язку із цим НАЗК направило до суду 4 адмінпротоколи на Лисенка. Складання протоколу і скерування його до суду не означає визнання особи винною у вчиненні правопорушення, а є підставою для провадження у справі про адміністративне правопорушення в судовому порядку.

Нагадаємо, у квітні 2018 року суд визнав Лисенка винним у вчиненні адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, але не наклав на нього стягнень у зв'язку із закінченням передбачених законодавством строків.

Та справа також стосувалася конфлікту інтересів під час ухвалення рішення про підвищення граничного розміру премії мера Сум з 150% до 300%.