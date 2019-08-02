Мер Сум Лисенко виписував собі премії в розмірі 270% до окладу, - НАЗК
Чиновник регулярно преміював співробітників виконавчого комітету міськради, в тому числі себе, а також не повідомляв НАЗК про наявність конфлікту інтересів.
"Міський голова оцінював особистий внесок у результати роботи і протягом семи місяців встановлював самому собі премії в розмірі 65% - 270% суми свого посадового окладу, надбавок і доплат", - йдеться у заяві Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).
У зв'язку із цим НАЗК направило до суду 4 адмінпротоколи на Лисенка. Складання протоколу і скерування його до суду не означає визнання особи винною у вчиненні правопорушення, а є підставою для провадження у справі про адміністративне правопорушення в судовому порядку.
Нагадаємо, у квітні 2018 року суд визнав Лисенка винним у вчиненні адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, але не наклав на нього стягнень у зв'язку із закінченням передбачених законодавством строків.
Та справа також стосувалася конфлікту інтересів під час ухвалення рішення про підвищення граничного розміру премії мера Сум з 150% до 300%.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Обіцянки": Alyona Alyona записала новий трек після скандалу із запрошенням на форум Порошенка, - ВІДЕО
- ФОТО У США частково замерз Ніагарський водоспад, - ФОТО
- ВІДЕО У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"
- Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно"Ми готувалися воювати, але не готувалися боронити країну. Я, звичайно, як і всі, хто обирає для себе професію військовослужбовця, мріяв взяти участь у бойових діях. Але одна справа – воювати десь інде, а інша – за свою країну. Це зовсім інша відповідальність. Це дуже важко"
- "Вікінг-масаж": Ветеран АТО втілив мрію дитинства і лікує масажамиВін робить селфі зі своїми клієнтами і захопливо розповідає про свою роботу, навіть коли працює поспіль понад 13 годин