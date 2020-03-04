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Мережа АЗК “UPG” долучилась до ініціативи МОЗ

UPG планує надати по 1 тонні пального
Мережа АЗК “UPG” долучилась до ініціативи МОЗ та надасть пальне для машин швидкої допомоги під час боротьби з коронавірусом.
Мережа АЗК “UPG” долучилась до ініціативи МОЗ telegram.org/COVID19_Ukraine

Міністерство охорони здоров'я України продовжує об‘єднувати представників бізнесу й волонтерських організацій у кампанії протидії поширенню коронавірусної хвороби та для допомоги медикам, які зараз рятують життя українців.

enlightened UPG планує надати по 1 тонні пального центральним лікарням у 14 областях на период карантину, коли кількість викликів швидкої зростає.

Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 942 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було зафіксовано 138 нових випадків. 23 людей померло. Водночас 19 пацієнтів одужало.

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03 04 2020 13:20
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