НОВИНИМережа АЗК “UPG” долучилась до ініціативи МОЗ та надасть пальне для машин швидкої допомоги під час боротьби з коронавірусом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мережа АЗК “UPG” долучилась до ініціативи МОЗ
UPG планує надати по 1 тонні пального
telegram.org/COVID19_Ukraine
Міністерство охорони здоров'я України продовжує об‘єднувати представників бізнесу й волонтерських організацій у кампанії протидії поширенню коронавірусної хвороби та для допомоги медикам, які зараз рятують життя українців.
UPG планує надати по 1 тонні пального центральним лікарням у 14 областях на период карантину, коли кількість викликів швидкої зростає.
Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine
Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 942 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було зафіксовано 138 нових випадків. 23 людей померло. Водночас 19 пацієнтів одужало.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
03 04 2020 13:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО У кінці квітня уряд поетапно послаблюватиме карантин, якщо зменшиться кількість хворих - прем'єр
- ВІДЕО Звернення міністра охорони здоров'я України Максима Степанова
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків
No articles