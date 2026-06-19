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У Підмосков'ї виник дефіцит бензину та утворилися черги на АЗС

19 червня 2026, 13:35
У Підмосков'ї виник дефіцит бензину та утворилися черги на АЗС
pixabay
Мешканці кількох районів Московської області зафіксували серйозні перебої з постачанням бензину.
Мешканці кількох районів Московської області країни-агресора зафіксували серйозні перебої з постачанням автомобільного бензину, значні черги на автозаправних станціях та різке обмеження асортименту палива. 
 
Про це пишуть російські ЗМІ.
 
Криза на паливному ринку регіону спалахнула одразу після успішних атак українських безпілотних літальних апаратів на стратегічний Московський нафтопереробний завод (НПЗ). Панічні настрої серед водіїв призвели до миттєвого зникнення найпопулярніших марок пального на великих мережевих комплексах. Власники приватного транспорту намагалися масово скуповувати залишки нафтопродуктів через острах довготривалого дефіциту. 
 
Російська місцева влада намагається замовчувати масштаби паливної кризи, проте ситуація на АЗС наочно демонструє наслідки успішного вогневого ураження промислової інфраструктури. Свідчення місцевих жителів вказують на те, що кризова ситуація зачепила велику кількість населених пунктів навколо російської столиці. Зокрема, мешканець міста Серпухов розповів, що ввечері 18 червня на заправках Teboil для водіїв був доступний виключно дизель. 
 
Водночас на автозаправних станціях державної корпорації "Газпромнефть" у продажу залишилися лише преміальний АИ-100 та дизельне пальне. На невеликих і незалежних АЗС бензин залишався в наявності, проте приватні комерсанти миттєво підняли його вартість приблизно на чверть дорожче від звичайного рівня. На станціях "Роснефти" паливо певний час реалізовували за стандартними цінами, через що там миттєво вишикувалися величезні черги автотранспорту.
 
Інший житель Підмосков'я підтвердив, що на низці заправок у регіоні повністю був відсутній бензин ходових марок або спостерігалося різке спекулятивне зростання цін. За його словами, наступного дня ближче до обіду ситуація почала частково стабілізуватися, оскільки великі мережеві АЗС під тиском регуляторів повернули роздрібні ціни до звичного рівня. Проте на незалежних та невеликих заправних пунктах вартість палива так і залишилася помітно завищеною.  Джерело також підкреслило, що в перші години після появи офіційних повідомлень про атаку на Московський НПЗ на заправках спостерігався справжній хаос.

 

РосіяАЗСбензин

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