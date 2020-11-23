НОВИНИМіським головою Рівного обрано кандидата від партії "Європейська солідарність", ректора Рівненської духовної семінарії і академії християн віри євангельської Олександра Третяка, повідомляє "UA: Рівне" із посиланням на дані міської територіальної виборчої комісії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мером Рівного став ректор духовної семінарії Третяк - ТБ
Олександр Третяк
Станом на 10:40 понеділка міська ТВК закінчила обробку всіх протоколів, зокрема з перерахунком на декількох дільницях, це остаточні дані, але поки що офіційно не затверджені комісією.
Третяка підтримав 27451 виборець (50,25%). За його конкурента - голову громадської організації "Рівне разом" Віктора Шакирзяна - проголосували 26057 осіб (47,7%).
Попередній мер Володимир Хомко став депутатом Рівненської міської ради.
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23 11 2020 12:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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