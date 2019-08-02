Прокуратура вручила підозру меру Могилів-Подільська

Його підозрюють у отриманні 15 тис. доларів хабара від забудовника

Міському голові міста Могилів-Подільський Петру Бровку вручили підозру у хабарництві.

"15 тисяч доларів за 0,3 га землі під забудову. Вінницька прокуратура вручила міському голові Могилів-Подільська підозру про отримання від забудовника неправомірної вигоди у змові з начальником земельного відділу міськради", - повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко у Facebook, не називаючи імені.

Петро Петрович Бровко (1960 р. н.) був мером прикордонного Могилів-Подільського у сукупності близько 20 років.

Вперше його обрали міським головою у 1994-му році. Він обіймав цю посаду по квітень 2006 року. Повторно був обраний через одну каденцію – з листопада 2010-го до жовтня 2015 року.

На виборах у 2010 році Бровко став мером як висуванець від "Партії регіонів", у 2015-му – як самовисуванець (набрав 51% голосів).

Нагадаємо, правоохоронці за вимагання та отримання хабара затримали голову Козятинської районної ради Вінницької області та посередника - директора малого приватного підприємства, який повинен був передати гроші посадовцеві.