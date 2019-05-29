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"Межигір’я" перейшло до управління помічника депутата Мураєва

Тендерний комітет Агентства з розшуку та управління активами (АРМА) проголосував за обрання управителем резиденції "Межигір’я" компанію "Скомпані", яка брала участь у відповідному конкурсі
Сьогодні на сторінці резиденції розмістили інформацію, що нині парк не працює "з метою запобігання рейдерського захоплення, уникнення провокацій та забезпечення безпеки на території парку".
"Межигір’я" перейшло до управління помічника депутата Мураєва Фото: wikimapia.org

Компанія "Скомпані", згідно з даними реєстрів, створена у 2015 році. Статутний капітал компанії складає 1 мільйон гривень. Керівником компанії зазначений Олексій Вороненко, який балотувався до Верховної Ради як самовисуванець у 2014 році, втім не пройшов. Згодом став помічником нардепа Євгена Мураєва, йдеться у "Громадське".

Компанія запропонувала створення пляжів, дитячих майданчиків і фуд-кортів на території "Межигір’я". Щодо фінансування цього питання компанія не має чіткої відповіді, зараз ведуть перемовини з інвесторами. Суму та імена назвати — відмовились.

Крім неї, в конкурсі брали участь ще дві юридичні особи. Загалом заявки на участь у конкурсі подали громадська організація "Національний парк України "Межигір'я", ПП "Гаянський Геннадій Григорович" та ТОВ "Скомпані". Два з трьох учасників подавалися і раніше. ГО НПУ Межигір’я — це громадська організація "майданівців", які дають раду з майном Януковича з моменту його втечі.

Читайте також: АРМА продовжила конкурс на управителя "Межигір’ям": серед претендентів - компанія помічника Мураєва

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29 05 2019 14:56
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