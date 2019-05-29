"Межигір’я" перейшло до управління помічника депутата Мураєва
Компанія "Скомпані", згідно з даними реєстрів, створена у 2015 році. Статутний капітал компанії складає 1 мільйон гривень. Керівником компанії зазначений Олексій Вороненко, який балотувався до Верховної Ради як самовисуванець у 2014 році, втім не пройшов. Згодом став помічником нардепа Євгена Мураєва, йдеться у "Громадське".
Компанія запропонувала створення пляжів, дитячих майданчиків і фуд-кортів на території "Межигір’я". Щодо фінансування цього питання компанія не має чіткої відповіді, зараз ведуть перемовини з інвесторами. Суму та імена назвати — відмовились.
Крім неї, в конкурсі брали участь ще дві юридичні особи. Загалом заявки на участь у конкурсі подали громадська організація "Національний парк України "Межигір'я", ПП "Гаянський Геннадій Григорович" та ТОВ "Скомпані". Два з трьох учасників подавалися і раніше. ГО НПУ Межигір’я — це громадська організація "майданівців", які дають раду з майном Януковича з моменту його втечі.
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