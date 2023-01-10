Мінагрополітики прогнозує скорочення врожаю

За підсумками 2023 року фізичне скорочення врожаю в Україні становитиме 10-15%.

"Якщо ми говоримо про фізичний збір урожаю, то прогнозуємо, що зменшення буде на рівні 10-15%. Така наша оцінка зараз", – сказав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що наступного року врожайність може знизитися на 5%, зауваживши, що під словом "урожайність" мається на увазі величина, яка збирається з гектара, і її не слід плутати з показником фізичного збору врожаю.

Також Висоцький повідомив, що посівні площі будуть переорієнтовані переважно на олійні культури.

"Пріоритетними в аграріїв стають олійні культури. Це вже помітно на прикладі озимого ріпаку, його площа посіву порівняно з попереднім роком не зменшилася. Також очікуємо на збільшення площ соняшника та сої. Хоча олійні культури мають меншу врожайність на гектар, дають менший валовий збір на гектар, але вартість їхня значно вища за зернові – у 2-2,5 рази", – наголосив заступник міністра.

Раніше повідомлялось, що Угорщина виділить $3,5 млн на вивезення зерна з України в Африку.