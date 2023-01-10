Матеріали:
Теми:

Мінагрополітики прогнозує скорочення врожаю

10 січня 2023, 12:57
Мінагрополітики прогнозує скорочення врожаю
Фото: donbass.ua
За підсумками 2023 року фізичне скорочення врожаю в Україні становитиме 10-15%.

"Якщо ми говоримо про фізичний збір урожаю, то прогнозуємо, що зменшення буде на рівні 10-15%. Така наша оцінка зараз", – сказав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що наступного року врожайність може знизитися на 5%, зауваживши, що під словом "урожайність" мається на увазі величина, яка збирається з гектара, і її не слід плутати з показником фізичного збору врожаю.

Також Висоцький повідомив, що посівні площі будуть переорієнтовані переважно на олійні культури.

"Пріоритетними в аграріїв стають олійні культури. Це вже помітно на прикладі озимого ріпаку, його площа посіву порівняно з попереднім роком не зменшилася. Також очікуємо на збільшення площ соняшника та сої. Хоча олійні культури мають меншу врожайність на гектар, дають менший валовий збір на гектар, але вартість їхня значно вища за зернові – у 2-2,5 рази", – наголосив заступник міністра.

Раніше повідомлялось, що Угорщина виділить $3,5 млн на вивезення зерна з України в Африку.

МінагрополітикиВрожай

Останні матеріали

Битва за свободу. Україна без вагань протистоїть росії в Бахмуті – репортаж New York Times
Cуспільство
Битва за свободу. Україна без вагань протистоїть росії в Бахмуті – репортаж New York Times
Переклад iPress – 10 січня 2023, 14:05
Запеклі бої за Соледар та Бахмут. Під Соледаром зійшлися сили з великою кількістю непогашених за 8 років рахунків – Том Купер
Політика
Запеклі бої за Соледар та Бахмут. Під Соледаром зійшлися сили з великою кількістю непогашених за 8 років рахунків – Том Купер
Переклад iPress – 10 січня 2023, 10:03
Україна отримала шанс деколонізувати світову науку та освіту від
Політика
Україна отримала шанс деколонізувати світову науку та освіту від "російського імперіалізму" – "Радіо Свобода"
Переклад iPress – 10 січня 2023, 09:17
Моравецький проти ОУН. Але Степан Бандера не заважатиме Україні та Польщі будувати нову Європу
Політика
Моравецький проти ОУН. Але Степан Бандера не заважатиме Україні та Польщі будувати нову Європу
Дмитро Редько – 09 січня 2023, 15:58
Важка артилерія. Кондоліза Райс і Роберт Ґейтс закликали пришвидшити допомогу Україні – The Washington Post
Важка артилерія. Кондоліза Райс і Роберт Ґейтс закликали пришвидшити допомогу Україні – The Washington Post
Переклад iPress – 09 січня 2023, 13:34
Гра чисел. 2023 рік може стати вирішальним для України – Ендрю А. Міхта
Гра чисел. 2023 рік може стати вирішальним для України – Ендрю А. Міхта
Переклад iPress – 09 січня 2023, 11:05
Ґрунт почав промерзати. Детально про поточну ситуацію на Донецькому напрямі та переозброєння ЗСУ – Том Купер
Політика
Ґрунт почав промерзати. Детально про поточну ситуацію на Донецькому напрямі та переозброєння ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 08 січня 2023, 14:39
Про переваги
Технології
Про переваги "Бредлі". Як Україна може використати ці бойові машини, які вона отримує від США – американські військові експерти
Переклад iPress – 06 січня 2023, 15:28
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється